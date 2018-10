Tebas cree que una de las causas de la marcha de Ronaldo a la Juve son “temas fiscales”

Publicado 17/07/2018 13:56:43 CET

Cree que la Liga Española parte con "ventaja" en el uso del VAR porque "la práctica es muy importante"

SANTANDER, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Liga de Fútbol Profesional (LFP), Javier Tebas, cree que una de las causas por las que el exjugador del Real Madrid Cristiano Ronaldo ha fichado por el conjunto italiano de la Juventus son "temas fiscales". "A lo mismo bruto, va a ganar más neto en Italia que en España. Por lo tanto, el Real Madrid tenía difícil competir con las opciones que le estaban dando", ha indicado.

Así lo ha dicho en declaraciones a la prensa después de intervenir en una mesa redonda del encuentro 'Espacio cultural iberoamericano: audiovisual y fútbol' en los Cursos de Verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), en Santander.

En este sentido, preguntado por cómo puede afectar a la marca de la Liga la marcha de jugadores como Ronaldo, Andrés Iniesta y Fernando Torres, Tebas ha concretado que si hace unos años esta circunstancia le "hubiera preocupado nueve sobre diez, ahora me preocupa cuatro (sobre diez)".

"Hemos trabajado para evitar eso, pero bueno, algo siempre supone", ha remarcado. Sin embargo, en el caso concreto de Iniesta y Torres, que han fichado por el Vissel Kobe y el Sagan Tosu de Japón, respectivamente, el presidente de la Liga opina su marcha "va a ayudar a que la Liga Española tenga marca en un país muy importante estamos trabajando mucho" como Japón.

"Hemos trabajado para que afecte lo menos posible y vamos a seguir trabajando en esa línea", ha zanjado Tebas, que no ha querido dar nombres de futbolistas a los que les gustaría que jugaran en la Liga.

Tebas también ha sido preguntado acerca de las declaraciones del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, que valoró como "correcta" la actuación del presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales en la destitución del seleccionador Julen Lopetegui a dos días de que comenzara el Mundial de Rusia 2018.

Sobre esta cuestión, ha afirmado que Infantino "puede opinar de lo que quiera, nadie se va a doler por lo que diga en ese tema", aunque en su opinión Rubiales "se equivocó" porque la decisión fue "excesiva". "Ya Lopetegui está en el Real Madrid, no vamos a cambiar lo que ha pasado en el Mundial, hay que seguir mirando adelante y ya está", ha indicado.

VAR: LE "CONSTA" QUE EN ESPAÑA "VAMOS PERFECTAMENTE"

En relación con los resultados que ha dado el sistema de vídeoarbitraje (VAR) en el Mundial de Fútbol de Rusia, y que se instaurará en la competición española desde la próxima temporada, Tebas ha asegurado que los árbitros se están preparando "extraordinariamente bien" y que le "consta" que en España "vamos perfectamente" con la práctica.

"Nosotros vamos a llevar esa ventaja", ha valorado, para afirmar que en el Mundial algunos árbitros han pitado sin tener VAR en sus ligas "y eso se nota muchísimo" porque la "práctica es muy importante".

A su juicio, el uso del VAR durante el Mundial ha ido "bien" para la comunicación porque "uno de los problemas que ha tenido el VAR es que la gente no sabe" cuándo hay que utilizarlo. Pero ha añadido que "va a haber siempre algunas jugadas que van a ser polémicas" en relación con su uso.

En su opinión, con este sistema "hay menos parones de lo que parece, hay una media de uno o uno y medio por partido, y los descuentos de cinco minutos yo creo que es que incluso sin VAR deberían alargarse algo los descuentos para los tiempos reales efectivos de juego".

NIEGA ACUSACIONES DEL EXDIRECTOR DEPORTIVO DEL CÓRDOBA

En otro orden de cosas, ha negado las acusaciones del exdirector deportivo del Córdoba, Luis Oliver, de "extorsión" a la entidad tras la imposición de un límite salarial y ha asegurado que "si hubiera extorsionado al club, el presidente del Córdoba tendría que haber ido a la Policía".

"En absoluto se ha insinuado incluso ni la salida. Lo que se la ha dicho al presidente del Córdoba, y en su momento también se dijo a Luis Oliver, es que no hiciesen prácticas prohibidas por nuestro reglamento de control económico. Y eso es lo que ha pasado en el Córdoba, han hecho prácticas prohibidas que no se pueden hacer por el reglamento de control económico y tiene sus consecuencias en ese ámbito. Y nada más", ha manifestado.

Tebas ha reivindicado que en la LFP son "transparentes" y "no hay ningún tema que se esconda en el cajón para utilizar como mecanismo de extorsión". "Lo que pasa es que Luis Oliver no conocía las normas de control económico, va a conocer las normas de transparencia que tenemos. No las conoce, qué le vamos a hacer", ha zanjado.

Además, ha asegurado que el tope salarial "es público". "Nosotros somos transparentes y esa es la ventaja del control económico. Si no está de acuerdo, lo que tiene que hacer el Córdoba es quejarse e igual tiene razón. No creo, pero bueno, nada más", ha afirmado.

Tebas, que ha reconocido no sabe "cuál es el límite" que tienen otros equipos como el Rayo Majadahonda, que el Córdoba "podrá preguntar lo del Rayo Majadahonda, pero podrá preguntar lo del Dépor también, por qué el Dépor tiene tal masa salarial". "Y se le explicará si él quiere, igual que si alguien quiere preguntar por el Córdoba, se le explicará", ha apostillado.

Sin embargo, sí ha recordado que el Córdoba "viene arrastrando ventas de jugadores durante muchos años y eso se le ha acabado y entonces tiene menos masa salarial".