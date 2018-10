Tebas cree que la violencia en el fútbol es un problema estructural y tiene a los "más maleducados"

Publicado 30/07/2018 14:35:40 CET

Afirma que "se ha reducido bastante" tras el asesinato de un seguidor del Deportivo de la Coruña en los aledaños del Vicente Calderón en 2014

SANTANDER, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Liga de Fútbol Profesional (LFP), Javier Tebas, cree que la violencia en el fútbol es "un problema que tenemos dentro de nuestra estructura que tenemos que saber solucionar" porque "resulta que en el fútbol tenemos a los (aficionados) más maleducados", en comparación con deportes como el tenis, el baloncesto o el balonmano, donde no ve que haya "incidentes violentos".

Así, ha comentado que las autoridades deportivas organizadoras de las competiciones, como la Liga, la UEFA o la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), son "responsables" de "cualquier incidente de tipo violento" desde que "el aficionado sale de su casa para ir a ver un partido a donde sea hasta que vuelve".

"No es un tema solo de los Cuerpos de Seguridad del Estado y nosotros solo somos responsables de lo que ocurre dentro del estadio", ha comentado en declaraciones a la prensa con motivo de su participación esta lunes por la mañana en el encuentro 'Hacia un nuevo marco jurídico para el deporte', en los Cursos de Verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), en Santander.

Tebas ha defendido que hay que analizar "cómo atacar" la violencia en el fútbol, por ejemplo, desde estos dos puntos de vista, para "avanzar" porque si no "es quitarse el muerto de encima", para añadir que la LFP ha aplicado medidas en estos dos sentidos y cree que "han funcionado".

El presidente de la LFP ha remarcado que "nosotros no somos de pico, somos de pala" y que desde la Liga se han promovido propuestas de reformas legislativas, como para modificar la Ley contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte del año 2007, o reuniones con la UEFA con respecto a cómo evitar los traslados de aficiones "violentas" cuando viajan a España.

Asimismo, en cuanto a la relación con el Consejo Superior de Deportes (CSD) en materia regulatoria, Tebas le pide que "nos oiga, que nos deje explicar lo que creemos que debe ser y que antes de que se tomen decisiones, hay que ver los efectos que tienen esos cambios de ley".

INCIDENTES EN PARTIDOS DE COMPETICIONES EUROPEAS JUGADOS EN ESPAÑA

Al mismo tiempo, ha recordado que la LFP tiene un "doble trabajo" con el Gobierno y con el Parlamento para "intentar modificar aquello que consideremos o intentar empujar a los grupos políticos" para que "hagan una reforma en la línea que la que creemos que avanzaría todo el deporte español".

Tebas, además, ha afirmado que la violencia en los campos de fútbol españoles "se ha reducido bastante" tras el "desgraciado" asesinato de un seguidor del Deportivo de la Coruña, Francisco Javier Romero, alias 'Jimmy', el 30 de noviembre del 2014 en los aledaños del estadio Vicente Calderón, en un enfrentamiento entre ultras del Frente Atlético y los Riazor Blues.

Según Tebas, tanto en la Liga Santander como en la Liga 123 "han disminuido" los incidentes violentos y que, por el contrario, donde los ha habido "con mucha repercusión" ha sido en Segunda División B y en competiciones europeas, como los que hubo el pasado 22 de febrero en el estadio de San Mamés con motivo del encuentro entre el Athletic de Bilbao y el Spartak de Moscú, así como los que tuvieron lugar, en el mismo estadio, el 15 de marzo con la visita del Olympic de Marsella.

"TENEMOS UN REGLAMENTO DE CONTROL DE ENTADAS MUY ESTRICTO"

Preguntado por medidas para erradicar la presencia de aficionados ultras en los campos españoles, ha afirmado que en el estadio del Atlético de Madrid el Frente Atlético "no está como tal, no puede sacar las pancartas y cada vez que hacen un insulto coreado el club se lleva una multa importante"; y que en el campo del Sevilla los 'biris' llevan sin insultar desde hace tiempo.

Además, ha incidido en que el último incidente que tuvo lugar en el campo del Sevilla fue en competición europea, concretamente un partido de la Champions League en 2016 frente al equipo italiano de la Juventus, cuando hubo un enfrentamiento entre aficionados en el centro de la ciudad. "No hay tanto ya ni muchísimo menos", ha zanjado Tebas.

En este sentido, ha comentado que este es un fenómeno en el que "no se puede hacer todo a la vez" y "cada club hay que saberlo cómo llevar" "Una cosa es que exista (el fenómeno) y otra que cosa es que tengamos incidentes porque ponemos las medidas previas. Tenemos un reglamento de control de entrada muy estricto. Cuando hay desplazamiento de autobuses, sabemos quiénes van y no pueden viajar si no tienen la entrada nominativa", ha expresado.

En este sentido, ha concretado que en la temporada pasada no han podido llegar a los estadios "seis autobuses de grupos ultras" porque les han obligado a volver a su ciudad de origen. "Tirarlos al río no podemos, nosotros lo que tenemos que hacer es controlar que no ocurran estos incidentes, cuanto menos se reúnan alrededor del fútbol, mejor, y es en lo que estamos trabajando", ha concluido.