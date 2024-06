Tetúan acogerá el día 15 el evento musical y solidario 'Charity Festival'

SANTANDER, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El barrio de Tetuán acogerá el sábado 15 de junio el 'Charity Festival', un evento musical con fines solidarios cuyo objetivo es superar la tonelada de alimentos no perecederos donados al Banco de Alimentos de Cantabria y recaudar fondos para la Asociación Amara, dedicada a mejorar el bienestar de los niños con cáncer y sus familias en Cantabria.

El festival tendrá lugar en el Parque de Poveda, desde las 12.00 a las 22.00 horas, y contará con las actuaciones de The Lab Dance Studio (grupo de danza), Bizuka, Kali-Kali (charanga), Jazz Band Tetuán, TEMPVS, Trippin' Up Thoughts, The Shiny Souls, Zumba by Fitness Center Santander y Blue Monday (DJ).

A lo largo de la jornada se realizará un sorteo entre todas las personas que adquieran la "ración solidaria", ha informado el Ayuntamiento de Satander, que apoya esta actuación, junto con la Asociación de Vecinos de Tetuán y la Asociación de Hosteleros de Tetuán, que han colaborado cediendo el espacio y con la logística necesaria para su celebración.

Además, instituciones como Sodercan y organizaciones como la CEOE Cepyme de Cantabria y el Club Cámara de Cantabria también han ofrecido su respaldo, aumentando la visibilidad del festival, y diferentes empresas han aportado donaciones para los premios del sorteo.

La alcaldesa, Gema Igual, ha animado a los santanderinos a participar en el evento tras reunirse este lunes con los organizadores, a los que ha felicitado por el esfuerzo realizado para llevar a cabo esta iniciativa.

La regidora ha resaltado la importancia de este tipo de actos de cara a la dinamización social de todas las zonas de la ciudad, con una jornada de música y encuentro que contará con la participación en directo de varios grupos locales y artistas invitados.

En el encuentro también participado,las concejalas de Barrios y Servicios Sociales, Lorena Gutiérrez y Zulema Gancedo, respectivamente, así como representantes de la asociación de vecinos, de los hosteleros, del Banco de Alimentos y de la empresa organizadora.