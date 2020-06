Torrelavega aprueba el presupuesto 2020 pensando en un modificado para adaptarlo a la crisis post-Covid

La previsión es aprobar el modificado en el Pleno de finales de junio

TORRELAVEGA, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Corporación de Torrelavega ha aprobado de forma definitiva en el Pleno extraordinario celebrado este jueves el presupuesto municipal para 2020, aunque pensando en llevar a cabo una modificación para adaptarlo a la crisis provocada por el coronavirus en la ciudad y centrarlo en garantizar la cobertura de las necesidades básicas de la población.

En concreto, se prevé aprobar este modificado presupuestario en la sesión plenaria que se celebrará a finales de junio, y se intentará mantener en él las inversiones "en lo posible".

El presupuesto, dotado con 52 millones de euros y que ya se había aprobado de forma inicial en el mes de marzo, ha contado con el apoyo de los grupos del equipo de Gobierno (PRC-PSOE), PP y Torrelavega Sí, y con la abstención de ACpT y Ciudadanos (Cs).

Además de aprobar las cuentas, se han rechazado las dos alegaciones que habían recibido, ambas cuestionando que no incluyeran una partida nominativa para solucionar el problema de inundaciones que sufre el pueblo de Duález y presentadas por los vecinos y por la Asociación de Amigos y Compañeros de Emaus.

Esta última se ha desestimado al tratarse más bien de una "declaración de voluntades políticas", y la primera debido a que, tal y como ha explicado el concejal de Hacienda, Pedro Pérez Noriega, el Ayuntamiento ya lleva un tiempo llevando a cabo actuaciones para paliar las inundaciones de la zona y, además, se está redactando un proyecto técnico para su resolución definitiva.

Además, ha indicado que el proyecto aportará una solución "perfectamente válida" pero "no parece que vaya a suponer una cuantía importante" como para tener que incluir una partida nominativa en el presupuesto.

Con respecto a la alegación de los vecinos, los grupos que se han abstenido (ACpT y Cs) han considerado que es "totalmente justa" porque llevan "muchísimos años" sufriendo el mismo problema y han criticado que la participación ciudadana "no existe" en el Ayuntamiento de Torrelavega.

Por ello, han apostado por "escuchar mucho más a los vecinos" y darles la voz de la que se les está "privando", ya que tienen "todo el derecho a quejarse". Además, ACpT ha asegurado que PRC y PSOE "se han encargado durante años de ir acabando con la participación comprando a las asociaciones y convirtiéndolas en palmeros".

Por el contrario, el equipo de Gobierno ha asegurado que, aunque "todo es mejorable, no se puede decir que no haya participación ciudadana" en los presupuestos ya que los colectivos tienen "unos cauces" para hacer llegar su opinión al Consistorio y se ha hablado con representantes del sector cultural, deportivo o vecinal.

PRESUPUESTO POST-COVID

En cuanto a las cuentas municipales para este año, aunque no han contado con ningún voto en contra, gran parte de la oposición --PP, ACpt y Torrelavega Sí-- ha instado a "darlas la vuelta" y ponerse a trabajar en un modificado presupestario para obtener un "presupuesto post-Covid" adaptado a la nueva situación, mientras que el equipo de Gobierno ha avanzado que ya está trabajando en él y que pretende desarrollarlo teniendo en cuenta a todos los partidos de la Corporación y desde la "unidad", que "es lo que necesita la ciudad y el país" para superar el virus.

Por ello, ha invitado a los grupos a presentar sus propuestas y ha avanzado que se van a mantener las inversiones "en lo posible" por considerar que son "generadoras de empleo" y una forma de "dinamizar" el municipio.

Además, a pesar de que haya que revisar las partidas y realizar cambios para aportar "soluciones" a la crisis y primar la atención de las necesidades básicas de los torrelaveguenses, el presupuesto aprobado hoy podría servir "al 60%, 70 u 80%", según ha dicho el portavoz socialista, José Manuel Cruz Viadero.

Asimismo, Pérez Noriega (PRC) ha asegurado que el hecho de no haber aprobado el presupuesto antes "no ha influido" en la gestión de la pandemia en la ciudad, ya que se han tomado todas las medidas urgentes que se hubieran puesto en marcha en otras condiciones. "No hemos dejado de hacer nada" a pesar de trabajar con un presupuesto prorrogado, ha insistido.

Sin embargo, algunos grupos de la oposición, como el PP y ACpT, han dado un "tirón de orejas" al equipo de Gobierno y han señalado que les hubiese gustado que se aprobara antes.

En concreto, a juicio de ACpT los presupuestos deberían haberse sacado adelante en diciembre y no "en pleno mes de junio", cuando ya, debido a la crisis sanitaria, están "anticuados y no responden a la realidad".

PARTIDAS

Además de las cuentas del Ayuntamiento, el presupuesto incluye las del Patronato Municipal de Educación y la previsión de gastos e ingresos de Aguas Torrelavega.

Algunas partidas novedosas son las destinadas a implementar la tarjeta ciudadana, las becas de transporte universitario (75.000 euros), becas de guardería para 0-2 años (200.000 euros), ayudas para bajar actividades económicas de entresuelos a bajos comerciales, o 200.000 euros para Turismo.