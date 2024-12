Torrelavega mantiene la subida del 5% en el IBI tras rechazar una alegación en su contra

Aprueba el convenio con el Gobierno para la financiación del Parque de Bomberos con la aspiración de aumentar su cuantía, de 450.000 euros

TORRELAVEGA, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Torrelavega mantiene la subida del 4,8% en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles aprobada para 2025 después de que el equipo de Gobierno PRC-PSOE haya desestimado en el Pleno extraordinario celebrado este viernes una alegación ciudadana presentada en contra de esta medida.

En concreto, las ordenanzas fiscales para el próximo ejercicio --que contemplan la subida de varias tasas a excepción del agua y alcantarillado-- recibieron dos alegaciones. Mientras que la que proponía congelar el IBI se ha rechazado, la segunda sí se ha estimado ya que pide mantener la bonificación en el transporte urbano, en este caso en el Torrebus.

Algo que se puede conceder ahora que el Gobierno central ya ha confirmado que mantendrá sus ayudas al transporte, mientras que el Consistorio había anunciado días antes su intención de mantener la bonificación del 20% a nivel municipal independientemente de la decisión que adoptase el Ejecutivo central.

Con la resolución de las reclamaciones presentadas Torrelavega ha dado luz verde de forma definitiva a la modificación de las ordenanzas fiscales para el próximo año --que se aprobó inicialmente el mes pasado--, un punto que PRC-PSOE ha aprobado en solitario ya que la oposición no está de acuerdo con la subida del IBI, que consiste en un aumento del tipo impositivo del 0,64% al 0,671%.

El concejal de Hacienda y portavoz del PRC, Pedro Pérez Noriega, ha defendido que es necesaria para cubrir los gastos estructurales del Ayuntamiento, además de que ha insistido en que la subida de tasas municipales supondrá en su conjunto unos 13 euros al año, por lo que "no pone en riesgo ninguna economía doméstica".

"Mientras no cambien las condiciones económicas vamos a andar muy justos, no vamos a tener grandes cantidades para inversiones, y no por negligencia política de ningún partido [...] Cualquier otro partido que gobernara esta ciudad tendría un nivel de ingreso similar y un nivel de gasto también bastante similar", ha dicho el edil, que ha subrayado que el margen para decisiones políticas solo ronda el "10% o 12%" del presupuesto anual.

Sin embargo, su argumento no ha convencido a la oposición, que considera que no es el momento de subir la presión fiscal dada la situación económica de las familias, como han sostenido el PP, Vox e IU-Podemos; o rechaza que el IBI sea "el principal recaudador", como ha apuntado Torrelavega Sí.

Además, los 'populares' han sugerido al equipo de Gobierno que "igual tienen que aplicarse alguna restricción en el gasto" para que "no todo sea subir los impuestos" cuando aún "no hemos afrontado ni una de las grandes inversiones que tenemos por delante" en la ciudad, como el soterramiento de las vías o la rehabilitación del Palacio Municipal.

En la misma línea, Vox ha opinado que "la sensación es que cada vez exigimos más esfuerzo económico de los vecinos para el mantenimiento de los servicios del Ayuntamiento de Torrelavega y que estos servicios cada vez tienen menor prestación para ellos". "El vecino siente que le estamos sacando el dinero pero no que los servicios mejoren".

En este último Pleno del año, la Corporación también ha aprobado el convenio entre el Ayuntamiento de Torrelavega y el Gobierno de Cantabria para el Parque de Bomberos, dotado con los 450.000 euros que aporta el Ejecutivo para los servicios que se prestan a 10 municipios de la región. A esa cuantía se suman los 50.000 euros que pone el Ayuntamiento de Piélagos.

Este punto ha salido adelante con el voto de todos los grupos salvo IU-Podemos, y todos han coincidido en que se debe intentar conseguir una aportación mayor que llegue a cubrir el coste del servicio.

Desde el PP, partido que ostenta el Gobierno de la región, han reconocido que "probablemente sea necesario aumentarlo", aunque considera "gracioso" que el equipo de Gobierno lo defienda ahora después de dos legislaturas con el bipartito PRC-PSOE gobernando la comunidad.

Frente a ello, el portavoz regionalista, que también es concejal de Seguridad, ha dicho que "sí que han sido reivindicativos" en los años anteriores.

2,2 MILLONES PARA 91 PYMES

Finalmente, se ha aprobado por unanimidad el reparto de 2,2 millones de euros entre 91 pymes del municipio dentro de la convocatoria de subvenciones a las empresas que entre 2020 y 2022 adquirieron activos fijos de carácter productivo para mitigar el impacto de la pandemia.

Todas las que se han presentado recibirán su ayuda, que tiene un máximo de 3.000 euros y en la mayoría de los casos supera los 1.000 euros, según Pérez Noriega.

El concejal ha reconocido que la resolución de las ayudas "llega tarde", aunque eran casi un centenar de expedientes que revisar.

Ésta ha sido precisamente una de las críticas de la oposición, que ha reprochado que se resuelvan casi en 2025 ayudas para inversiones realizadas hasta 2022. También se han quejado de la urgencia con la que se ha convocado este Pleno, "con menos de 24 horas de antelación", y la comisión informativa previa, que se avisó "con menos de dos horas".