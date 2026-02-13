Torrelavega recibe 920.000 euros para proyectos de empleo, uno nuevo de relevo generacional en el sector maderero

Archivo - Madera, árboles talados - MADEREA - Archivo

TORRELAVEGA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Torrelavega ha recibido más de 920.000 euros de ayudas del Gobierno de Cantabria para impulsar proyectos de empleo destinados a personas en paro, uno de ellos nuevo y orientado al relevo generacional en el sector de la madera.

En concreto, la Agencia de Desarrollo Local pondrá en marcha este año tres proyectos de Escuela Talento Joven, el programa de Acciones de Mejora de la Empleabilidad y el novedoso 'Pacto Local para el Relevo Generacional en Sectores en Riesgo', en este caso en el maderero.

El alcalde, Javier López Estrada, y el concejal de Desarrollo Local, Jesús Sánchez, han explicado que estos programadas constituyen una "estrategia integral" que combina formación con certificación oficial, práctica laboral en entidades conveniadas, orientación individualizada y acciones específicas dirigidas a sectores estratégicos, como el relevo generacional en oficios en riesgo.

Han destacado que tanto la Escuela Talento Joven como las Acciones de Mejora de Empleabilidad se vienen desarrollando desde hace tiempo en Torrelavega con "buenos" resultados de inserción laboral, mientras que el pacto para el relevo generacional es pionero en el municipio.

RELEVO GENERACIONAL EN EL SECTOR DE LA MADERA

Este último proyecto, dotado con 50.000 euros, se centra en el sector de la madera, considerado "vulnerable" ya que es un oficio con riesgo de desaparecer por falta de profesionales jóvenes.

Contempla la puesta en marcha de un itinerario formativo especializado en esta profesión que se complementará con formación en innovación, digitalización y emprendimiento, para facilitar la creación de nuevas iniciativas y apoyar el relevo generacional.

También se hará un estudio-diagnóstico para identificar nuevas oportunidades de mercado, productos y subproductos, para favorecer la cooperación entre empresas, comercios y servicios de la comarca del Besaya. E incluye programas de digitalización y mentoría para impulsar la modernización del ecosistema empresarial local.

Está dirigido a once empresas y una asociación del sector, parados en procesos de orientación, reconversión, segunda oportunidad, o larga duración (10 plazas); personas con ciclos formativos de grado superior, grado universitario (4 becas); comercios, servicios y empresas de la comarca (entre 20 y 40 participantes); digitalización y mentoría para emprendedores, autónomos, comerciantes y pequeña empresa (entre 16 y 30 iniciativas); y jornadas de presentación, seguimiento y cierre (entre 30 y 50 asistentes por sesión).

ESCUELA DE TALENTO JOVEN

Por su parte, la 'Escuela de Talento Joven' engloba los proyectos 'Torrelavega al Cuidado de las Personas', 'Torrelavega Gastronómica' y 'Torrelavega Sostenible', vinculados al Programa Experiencial de Empleo y Formación del Gobierno regional y destinados a ofrecer un año de formación en alternancia a personas paradas que buscan empleo.

Estas tres iniciativas suman 75 plazas y están asociadas a certificados de profesionalidad de nivel 2, lo que permite a los participantes mejorar "notablemente" su empleabilidad.

El conjunto de los programas dispone de una subvención de 793.764 euros del Ejecutivo autonómico través del Servicio Cántabro de Empleo, a la que se suma una aportación municipal de 46.659 euros, con lo que el presupuesto global alcanza los 840.423 euros.

Todos estos proyectos combinan formación teórica y práctica y para su desarrollo el Ayuntamiento contratará a cinco docentes y un administrativo.

AMET: ORIENTACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO PARA MEJORAR LA EMPLEABILIDAD

La otra línea de actuación corresponde a AMET 2025-2026 financiado con 80.000 euros por el Servicio Cántabro de Empleo. Este programa, que empezó el pasado 1 de febrero y finalizará el 31 de enero de 2027, está destinado a parados e inscritos en la oficina de empleo mayores de 45 años.

Combina atención personalizada con actividades grupales de búsqueda de empleo, con itinerarios formativos adaptados a las necesidades de los participantes. Para su desarrollo, el Consistorio ha incorporado a un técnico y a un auxiliar administrativo durante un año.

El objetivo es dotar de formación, herramientas, conocimientos y estrategias para mejorar la posición de los demandantes de empleo a la hora de afrontar procesos de búsqueda. Se ofrece formación transversal y específica, en ámbitos como la construcción, logística, comercio, informática, nuevas tecnologías, administración, oficina electrónica e incluso operador-piloto de drones o carné de conducir.