Turismo promociona la gastronomía regional en el Espacio Iberia de Madrid a través de la anchoa - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, a través de Cantur, e Iberia han promocionado este viernes en Madrid la gastronomía de Cantabria con una experiencia dedicada a la anchoa, uno de los productos más representativos de la tradición gastronómica cántabra.

La iniciativa ha tenido lugar en Espacio Iberia, ubicado en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, bajo el título 'Descubre el sabor de Cantabria a través de la anchoa'.

En nota de prensa, el Gobierno ha destacado que la actividad despertó "un elevado interés" entre el público y las plazas disponibles se agotaron "rápidamente" tras su publicación en la plataforma de reservas de Espacio Iberia.

De la mano de la marca Doña Tomasa, los participantes han conocido la historia de la anchoa de Cantabria y se han acercado al proceso artesanal de elaboración y preparación de este producto. Además, han participado en una cata.

Asimismo, durante la experiencia se han proyectado contenidos audiovisuales vinculados a la gastronomía y al territorio cántabro.

La jornada ha incluido igualmente un encuentro entre representantes de Turismo de Cantabria e Iberia para realizar un seguimiento de las distintas acciones que se vienen desarrollando en el marco de la colaboración existente entre ambas entidades, a través del contrato de promoción turística vigente.

También han analizado próximas actuaciones destinadas a continuar promocionando la región a través de los diferentes soportes publicitarios de la compañía aérea.