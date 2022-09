La UC abre un curso marcado por su 50 aniversario y la "incertidumbre" de la crisis

Revilla cree que hay que apostar "ahora más que nunca" por la educación y la Universidad y confirma una partida histórica para la UC en los PGC de 2023

SANTANDER, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Cantabria (UC) ha inaugurado esta tarde de manera oficial el curso 2022-2023, en el que se conmemora el 50 aniversario de esta institución académica y que estará marcado por la "incertidumbre" de la crisis energética y económica, un contexto en el que se compromete a ser "solidaria y responsable".

Así lo ha manifestado el rector, Ángel Pazos, durante la apertura del año académico, acto que ha contado también con la intervención del presidente regional, Miguel Ángel Revilla (PRC), y con la presencia del vicepresidente regional y consejero de Universidades, Pablo Zuloaga, y otros miembros del Gobierno, así como representantes de todos los estamentos políticos y de otros ámbitos de la comunidad autónoma.

Pazos se ha mostrado "convencido" de que trabajando juntos "seremos capaces" de "dar con la fórmula" que permita combinar "esa solidaridad y responsabilidad" que la UC promete en este contexto difícil con el "nivel de financiación" que se precisa "para seguir avanzando en todo aquello que se nos pide desde la sociedad".

El rector se ha expresado así en el arranque de un curso "normal" tras dos años y medio "muy difíciles" por la pandemia del coronavirus, y ha expresado su deseo de que "dentro de diez meses podamos terminarlo con la misma normalidad".

Además, Pazos se ha mostrado "contento" de los logros de la UC en sus 50 años de historia, tanto en docencia (ha llegado a los 50.000 egresados) como en productividad investigadora y en transferencia del conocimiento, dos ámbitos estos últimos en los que la UC está entre los primeros puestos en los ránkings en España.

A su juicio, en este medio siglo el "binomio Cantabria-UC ha sido fundamental en el progreso de la región".

Pero ha asegurado que "solo es el principio" y queda un "enorme trecho por recorrer" para la UC. Así, por ejemplo, como retos ha señalado que la Universidad debe avanzar en su "vocación internacional", un objetivo "irrenunciable" y en el que se enmarca su pertenencia al consorcio de universidades europeas EUNICE, con el objetivo de constituirse en un "verdadero campus europeo único" dentro de "pocos años".

Hasta ahora el consorcio estaba formado por siete universidades, pero ahora se incorporan otras tres más (Karlstad Universiteit, Polytechnic Institute of Viseu y University of the Peloponnese), tal y como ha quedado constatado en la Asamblea General de Rectores del consorcio celebrada hoy en la UC. De ellos, todos los rectores han asistido al acto de apertura. "No habrá solución a nuestros problemas fuera de Europa", ha opinado.

Y respecto a los actos de conmemoración del 50 aniversario de la UC, ha anunciado que el acto central se celebrará el 16 de marzo de 2023.

LA MAYOR APORTACIÓN DE LA HISTORIA PARA LA UC, EN LOS PGC DE 2023

Por su parte, el presidente de Cantabria ha coincidido en que la trayectoria de la UC en su medio siglo ha sido "muy positiva" y cree que "lo mejor falta por llegar".

Además, ha indicado que los Presupuestos autonómicos (PGC) del año que viene van a incluir una aportación para la UC como "jamás" se ha visto. Y es que, a su juicio, ahora "hay que apostar más que nunca" por la educación y por la Universidad.

Revilla se ha referido a la "incertidumbre" de cara al futuro ante la difícil coyuntura actual ocasionada por la guerra en Ucrania, cuyas consecuencias económicas cree que serán mayores que las que provocó la pandemia del Covid, una crisis, la del coronavirus, que, a su juicio, en Cantabria se ha "lidiado" bien. De hecho, ha asegurado que en el segundo semestre de este año Cantabria va a recuperar el PIB anterior a la pandemia.

Las intervenciones de Pazos y Revilla han estado precedidas por la lección magistral, pronunciada por Marius Rubiralta, catedrático y exrector de la Universidad de Barcelona, bajo el título 'Del nacimiento de la Universidad de Cantabria a la consolidación del Sistema Universitario Español (1972-2022)'.

En su alocución, el que fuera secretario de Estado y secretario general de Universidades ha repasado el último medio siglo de la universidad española y toda la historia de la UC.

Rubiralta, en su último acto como profesor en activo dado que pasa ya a ser emérito, ha subrayado el trabajo "bien realizado" por la UC en su medio siglo de historia y le ha deseado un "gran futuro" ante los "múltiples retos" que, como todas las universidades, tendrá que afrontar de cara al futuro, tanto los tradicionales como los que ha puesto sobre la mesa acontecimientos recientes como la pandemia.

MEMORIA DEL CURSO PASADO

El acto ha comenzado con la intervención de la secretaria general de la UC, Silvia Tamayo, quien ha dado cuenta de la Memoria del pasado curso, 2021-2022, en la que la UC contró con 12.052 estudiantes, 2.037 de nuevo ingreso. Del total de alumnos, el 51,31% eran mujeres y el 48,69% hombres.

En total se ofrecieron 30 titulaciones de grado, cinco dobles grados, 44 másteres oficiales, 20 programas de doctorado, 84 títulos propios, además del programa senior.

Tamayo ha recordado que la UC afrontó el curso 2021-22 con el reto de garantizar la máxima presencialidad posible en las aulas bajo las restricciones y medidas de seguridad establecidas entonces a causa de la pandemia.

Funcionó un modelo de docencia mixta que, según ha recordado, fue progresivamente suprimido cuando las condiciones sanitarias así lo permitieron, pese a lo cual se siguió, según ha dicho, reforzando la utilización de la tecnología y la digitalización para garantizar la docencia de calidad de los jóvenes y continuando con el proceso de la transformación digital.

En el plano financiero, ha señalado que la UC cuenta para este 2022 con unos ingresos previstos de 122 millones, entre financiación pública y privada.