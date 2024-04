UGT y CCOO muestran su apoyo a Sánchez porque "hay ciertos límites que se han sobrepasado"

SANTANDER, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos de UGT y CCOO de Cantabria han mostrado su apoyo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, porque "hay ciertos límites que se han sobrepasado".

Según han señalado sus secretarios generales de UGT y CCOO, Mariano Carmona y Rosa Mantecón, respectivamente, en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, "el clima de crispación política está perjudicando y dificultando seriamente el desempeño de la actividad parlamentaria del país".

En concreto, Mantecón ha afirmado que ha vivido "con preocupación" el anuncio de que Sánchez suspendiese su agenda hasta este lunes para pensar si continúa en el cargo por la investigación abierta a su mujer, Begoña Gómez. "Es una noticia que creo que tiene que sobresaltar a un país como así ha sido y creo que aquí queda muy lejos eso de la que la carga va con el cargo", ha añadido.

La secretaria general de CCOO en Cantabria ha subrayado que desde su sindicato han pedido al presidente que "resista" porque los avances sociales tienen que "continuar". "Creemos que ante todo tiene que prevalecer la democracia en este país", ha dicho.

"Hoy en día lo que queremos es que gobierne quién ha elegido la ciudadanía, y en este caso tenemos un Ejecutivo legítimo", ha continuado Mantecón, quien ha añadido que "hay que poner pie en pared ante los poderes fácticos que están intentando deslegitimizar un gobierno".

Por su parte, Carmona ha asegurado que está viviendo esta situación "con cierta tranquilidad" y ha opinado que la política "parece que se ha convertido en un escenario de Telecinco, donde cada contertulio dice lo que le da la gana y no hay filtros". "A mí no me parece bien lo que se está haciendo en este caso con la familia del presidente", ha dicho.

Asimismo, respecto a la investigación a la mujer de Sánchez, el secretario de UGT en Cantabria ha señalado que "está claro que hay determinados poderes en este país que siguen utilizando este tipo de artimañas". Aún así, afirma que se muestra "sorprendido" porque al presidente "le haya afectado de esta manera".

"Yo estoy tranquilo y sinceramente creo que no va a pasar absolutamente nada", ha continuado Carmona, quien ha opinado que lo que realmente "interesa es la agenda social" del Gobierno. "Todos los que estamos expuestos a cargos públicos en un momento u otro tenemos que sufrir algún percance, pero no todo vale y no se puede atacar a la gente de esta manera", ha dicho.