UGT reclama que las aperturas dominicales de los comercios de 2020 no coincidan con puentes festivos

Publicado 10/10/2019 13:44:32 CET

SANTANDER, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El sindicato UGT ha reiterado hoy su propuesta al Gobierno de Cantabria de que el calendario de aperturas dominicales o festivos de los establecimientos comerciales en 2020 no coincida con puentes festivos y que no se acumule más de una en un mismo mes.

Además, el sindicato, mayoritario en el sector comercial cántabro, plantea que se establezca el mayor número de aperturas dominicales o en festivos que sea posible en coincidencia con el período de la Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT) de Santander, del 15 de julio al 31 de agosto "para que los trabajadores afectados no se vean doblemente perjudicados, en el verano por el ZGAT y el resto del año por las aperturas autorizadas por el Gobierno regional".

UGT, que como todos los años ha trasladado este jueves sus propuestas sobre aperturas dominicales a la Dirección General de Industria, Comercio y Consumo, insiste en su rechazo a cualquier apertura de los establecimiento comerciales en domingos o festivos, aunque matiza que "como mal menor se diseñe un calendario que proteja la conciliación de la vida laboral y familiar y sea lo menos lesivo posible para los trabajadores y trabajadoras del sector".

En este sentido, el sindicato ha recordado al Ejecutivo su oposición a cualquier apertura de los comercios en domingos y festivos porque considera que "no son necesarias y menos en días que debieran ser de descanso para los trabajadores", tras criticar que "no es admisible que los trabajadores del comercio no puedan disfrutar de dos días de descanso seguidos ni siquiera cuando hay un festivo para todos los demás".

UGT rechaza que los trabajadores del comercio "se vean muchas veces abocados a trabajar sin descansar, sin opciones de conciliar su vida laboral y familiar y en un sector muy precario, donde se ven imposibilitados a negarse a realizar excesos de jornada u horas extraordinarias muchas veces no compensadas económicamente y donde no disfrutan de los descansos necesarios con todo lo que ello puede provocar en su salud".