La UIMP inaugura sus 92 Cursos de Verano pidiendo autonomía y más recursos humanos y económicos

El rector espera que la oferta de empleo público recién anunciada beneficie también a la universidad



SANTANDER, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander ha inaugurado este jueves la 92 edición de sus Cursos de Verano en un acto en el que ha reivindicado un nuevo marco jurídico que le brinde autonomía universitaria y más recursos humanos y económicos para poder crecer cada año.

"La UIMP es una planta preciosa, alta, visible a larga distancia, con un colorido maravilloso, y tenemos la responsabilidad entre todos de proteger sus raíces para que puedan florecer año tras año, a pesar de los crudos inviernos". "Hay inviernos que son más duros que otros. Hay inviernos de condiciones extremas, de fríos, gélidos", ha dicho el rector, Carlos Andradas, en el acto oficial de inauguración celebrado esta mañana en el Paraninfo de La Magdalena, con el que se abre una edición cuyo lema es precisamente 'Consolidar y crecer'.

Con este objetivo, la UIMP abre espacio a nuevas escuelas como la de geografía, la de neurotecnología, la de economía o la de ciudadanía, al tiempo que el próximo curso iniciará un máster en Tecnologías Cuánticas, ya que se espera que sean "absolutamente disruptivas".

El rector ha hecho este anuncio aprovechando que la lección inaugural ha corrido a cargo del físico cuántico Juan Ignacio Cirac, Premio Príncipe de Asturias 2006 de Investigación Científica y Técnica. En su ponencia, titulada ‘Tecnologías cuánticas: ¿sueño o realidad?’, ha señalado que hay numerosas aplicaciones de estas tecnologías que aún están por descubrir y que probablemente serán "disruptivas", además de que en el último año ha habido "varios hitos" en su investigación, pero también ha querido "desmitificarlas".

Así, ha asegurado que en el futuro las tecnologías cuánticas "nos van a permitir hacer cosas que hoy en día no son posibles", pero también sostiene que "es bueno tener los pies en el suelo" y que es "una exageración" creer que "van a salvar el mundo". "Muchas veces se muestra al exterior como si las tecnologías cuánticas fuesen a resolver todos los problemas que tiene la humanidad", ha señalado.

En el acto también han intervenido el secretario de Estado de Universidades, Juan Cruz; la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga; la alcaldesa de Santander, Gema Igual; y el secretario general de la UIMP, Pablo González, que ha leído la memoria académica del 2023, en el que hubo 94 cursos --esta edición son cerca de 120-- que atrajeron a La Magdalena a 3.920 alumnos, a los que se suman 1.539 de los de lenguas.

En sus discursos, las autoridades han trasladado su apoyo a la universidad al tiempo que el rector les ha enumerado los tres retos principales que ya recoge el Plan Estratégico 2024-2026 aprobado a comienzos de año.

Uno de ellos es la necesidad de recursos humanos, para lo que ha pedido dotar de "suficiente atractivo" a los puestos de trabajo. Además, ha dicho que espera que la UIMP también se pueda beneficiar de la recién anunciada oferta pública de empleo con 40.000 plazas a nivel nacional.

Respecto a la reivindicación de recursos económicos, Andradas ha reconocido que "hay voluntad" y compromiso por parte del Gobierno central aunque este año "no se ha podido materializar" al tener un Presupuesto General del Estado prorrogado.

"NECESITAMOS PODER VOLAR"

El tercer reto es contar con un nuevo estatuto que dé autonomía para dejar de depender del Estado y poder seguir siendo una universidad "singular, única", ya que como ha defendido el rector si se ha podido concitar "a los mejores académicos, investigadores, empresarios, historiadores y estudiantes" durante todos estos años ha sido gracias a ser, como decía el poeta José Hierro, "una isla de libertad".

"No queremos ser una universidad convencional. Para eso ya hay excelentes universidades". "Queremos poder tener esa libertad para volar y hacer otras cosas. Unas veces volaremos raso y otras veces más alto, pero necesitamos poder volar, y para poder volar necesitamos poder desplegar las alas y romper aquellas correas que a veces nos impiden poder desplegar esas alas", ha sentenciado Andradas.

El secretario de Estado ha coincidido en que la UIMP "no es una universidad convencional" y ha valorado la "altísima calidad de los cursos". Además, ha destacado que el Ministerio confía en las universidades para "resolver retos", desde la emergencia climática a la cura de enfermedades, algo que, ha reconocido, pasa "por una financiación ambiciosa y con un apoyo de todos los actores que estamos implicados en el sistema".

También ha puesto en valor que "la Universidad es, probablemente, la herramienta más potente al servicio de la igualdad y de la dignidad de nuestros ciudadanos", y ha apostado por la "cogobernanza" con las comunidades para impulsar planes como el programa ratificado ayer para incorporar a 3.400 profesores en las universidades públicas españolas, dando luz verde a la inversión inicial de 46,7 millones de euros, que ascenderá hasta 150 millones en seis años.

Por su parte, la presidenta ha trasladado su apoyo al equipo de la UIMP en "la aspiración" de avanzar hacia "una verdadera autonomía universitaria" y ha instado al Gobierno central a ofrecer "más recursos" a la UIMP.

Buruaga ha puesto de relieve el "punto diferenciador" de la UIMP, que es "mucho más que un centro universitario", en el que "convergen la cultura, la investigación y la especialización con muchas otras actividades que le aportan ese valor añadido". "Esta universidad no tiene que aspirar a ser como las demás, sino muy diferente", ha afirmado, destacando que ese "hecho diferencial" va en "su identidad, su excelencia y su repercusión en el mundo como proa de la inteligencia española".

Para la jefa del Ejecutivo cántabro, la UIMP debe seguir apostando por "ese horizonte de innovación, de apertura y de distinción" y avanzar por ese camino, manteniendo además la filosofía con la que nació, "para realizar programas más abiertos, libres y flexibles que las universidades convencionales" y "con un contacto más cercano a los temas de actualidad y lo más destacado de la sociedad de su tiempo".

En la misma línea, la alcaldesa de Santander ha reivindicado una apuesta por la UIMP a cambio de la puesta a disposición por parte del Ayuntamiento del Palacio de La Magdalena, de la logística y del "apoyo institucional". "No hay apuesta firme si no va acompañada de recursos, si no va acompañada también de una estructura firme y estable durante todo el año", ha sentenciado.

Así, ha defendido que "tenemos todo el futuro por delante, pero también el trabajo actual para engrandecer la UIMP para vincularla, para anclarla más a la ciudad de Santander y para proporcionarla el éxito que debe de tener".