UNEATLANTICO evalúa en Austria los logros del proyecto E+DIETing_LAB sobre formación en nutrición

SANTANDER 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los socios del proyecto Erasmus Plus sobre formación en nutrición 'Digital Lab for Education in Dietetics combining Experiential Learning and Community Service' (E+DIETing_LAB), que lidera la Universidad Europea del Atlántico (UNEATLANTICO), se han reunido en la St. Pölten University of Applied Sciences, en Austria, para evaluar los resultados del mismo en cuanto a valor de los productos generados, oportunidades de trabajo en el futuro y para distribuir tareas relacionadas con el informe final.

El objetivo de este proyecto es mejorar la formación práctica en educación dietética y promover un enfoque de aprendizaje comunitario/servicio relacionado con la nutrición y los hábitos saludables como responsabilidad social de la universidad, ha informado este martes UNEATLÁNTICO.

Los resultados esperan contribuir al aumento de los conocimientos para optimizar la nutrición de las personas con trastornos mentales a fin de garantizar una mejor salud y longevidad; y a la mejora de la dieta saludable y de los efectos de las dietas poco saludables en la salud mental de niños, adultos y adultos mayores, en diferentes contextos sociales y económicos para una visión global europea.

También, al perfeccionamiento de la comunicación con base científica a los responsables políticos y diversos profesionales y ayuda en la comprensión de la interrelación entre una dieta sana, la nutrición y el bienestar de la salud mental, en particular en la población infantil y adulta; e identificar mecanismos que ayuden a comprender los efectos de la nutrición en los trastornos de salud mental y también a prevenir o agravar el desarrollo de cualquier trastorno mental, entre otras acciones.

Durante la reunión se ha presentado un primer borrador del plan de sostenibilidad y explotación, que pretende esbozar una hoja de ruta sobre cómo la asociación al proyecto proporcionará beneficios continuos a nuevas entidades que manifiesten su interés por los resultados del proyecto.

Esta estrategia abordará consideraciones como el modelo de sostenibilidad, la participación del público destinatario y el desarrollo y mantenimiento continuos de los productos y resultados del proyecto.

En este sentido, el proyecto comprende tres resultados principales: un paciente y una clínica virtuales, además de un kit de herramientas que integrará un conjunto de documentos dedicados a incentivar y facilitar el uso de las herramientas digitales generadas por el proyecto.

Durante la reunion, los socios de St. Pölten University of Applied Sciences han celebrado un evento multiplicador para dar a conocer los resultados del proyecto a su comunidad educativa y valoraron positivamente los resultados obtenidos en términos de diseminación.

Recientemente, los premios The Triple E del organismo internacional Accreditation Council for Entrepreneurial and Engaged Universities (ACEEU) otorgaron al proyecto el cuarto puesto, en la votación del jurado, en la categoría EDI Community Engagement Initiative of the Year y el primer lugar en las votaciones en redes sociales. El docente de UNEATLÁNTICO, Iñaki Elío, asistió a la ceremonia de entrega de premios, celebrada en Lisboa, Portugal.