UNEATLÁNTICO impartirá a partir del próximo curso un Máster en Negocios Internacionales y Geopolítica

SANTANDER 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Programa Conjunto de Máster en Negocios Internacionales y Geopolítica, desarrollado por la Alianza Europea de Universidades DIVERSE, de la que forma parte la Universidad Europea del Atlántico (UNEATLANTICO), ha sido acreditado por la agencia neerlandesa NVAO hasta 2032.

En un comunicado, la entidad universitaria ha subrayado que ocho universidades de la Alianza DIVERSE participarán en el programa junto con la Universidad de Macao.

En su evaluación, NVAO ha hecho hincapié en el carácter conjunto del programa, y ha señalado que, desde su diseño hasta su futura impartición, refleja una sólida estructura compartida desarrollada por las instituciones miembros de DIVERSE.

También ha destacado la innovadora combinación de las dos disciplinas -los negocios internacionales y la geopolítica- dentro de un único plan de estudios, que responde a las demandas del mercado laboral.

La agencia también ha reconocido la solidez de la movilidad, que constituye una parte integrada del programa en lugar de un elemento adicional, así como el trabajo y la colaboración de los grupos de trabajo en el desarrollo del programa y la transparencia demostrada durante todo el proceso de elaboración del informe de autoevaluación.

Además de las universidades miembros, también participaron en el proceso de acreditación estudiantes del Consejo de Estudiantes de DIVERSE y partes interesadas externas, que compartieron sus perspectivas, expectativas y necesidades en relación con el programa.

El programa ha sido acreditado en el marco del Enfoque Europeo para la Garantía de Calidad de los Programas Conjuntos. Esto significa que, en lugar de someterse a un procedimiento de acreditación nacional independiente en cada país, el máster conjunto se ha evaluado una sola vez, conforme a un único conjunto de estándares europeos acordados, por una única agencia (NVAO).

Está previsto que la decisión de acreditación resultante sea reconocida por las autoridades nacionales de los cuatro países en los que tienen su sede las instituciones que otorgan el título. Este proceso de reconocimiento se encuentra actualmente en curso.

Diseñado e impartido conjuntamente por las instituciones asociadas, el Programa Conjunto de Máster en Negocios Internacionales y Geopolítica adopta un enfoque transnacional e interdisciplinar y responde a la creciente demanda mundial de profesionales capaces de comprender y gestionar la compleja relación entre el poder político, la interdependencia económica y la toma de decisiones estratégicas en el entorno empresarial.

El programa tiene como objetivo preparar a los estudiantes para desarrollar carreras profesionales en ministerios y organismos gubernamentales, organizaciones internacionales, centros de análisis e investigación (think tanks), empresas multinacionales, firmas de consultoría, organizaciones no gubernamentales (ONG) y agencias de desarrollo.

El máster se ofrece a través de Algebra Bernays University, en colaboración con Autónoma University of Lisbon, Universidad Europea del Atlántico y G.E. Palade University of Medicine, Pharmacy, Science and Technology, como universidades que otorgan el título; y Griffith College, Technische Hochschule Rosenheim, Technische Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm, Satakunta University of Applied Sciences y University of Macau, como instituciones que no otorgan el título.

El programa constará de 120 créditos ECTS y se impartirá en Zagreb (Croacia) y en las sedes de las instituciones asociadas en Lisboa (Portugal), Santander (España), Târgu Mures (Rumanía), Dublín (Irlanda), Rosenheim (Alemania), Núremberg (Alemania), Pori (Finlandia) y Macao (China).

Está previsto que la primera promoción de estudiantes comience el programa en septiembre de 2027, lo que marcará el inicio de esta nueva oferta académica conjunta.