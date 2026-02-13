La Unidad de Uroginecología de Valdecilla triplica las pacientes atendidas desde su puesta en marcha

Archivo - Ginecología - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

SANTANDER 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Unidad de Uroginecología del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla (HUMV) ha cumplido cinco años de andadura confirmando el crecimiento de un modelo asistencial que nació en 2021 como una iniciativa pionera en España y desde entonces ha triplicado las pacientse atendidas, con cerca de 700 al año.

El servicio ofrece una atención global a mujeres con patologías complejas relacionadas con lo ginecológico, pero también con lo urológico, y viceversa, y ha registrado una demanda creciente de pacientes cada vez más concienciadas sobre los tratamientos disponibles para mejorar su calidad de vida y afrontar problemas de salud como la incontinencia grave, los prolapsos complejos, los dolores crónicos o las complicaciones tras cirugías previas, ha informado este viernes el Gobierno.

En todos estos casos, la Unidad de Uroginecología actúa ofreciendo una respuesta integral a las pacientes, evitando así que visiten por separado a dos especialistas distintos o incluso se sometan a varias cirugías para resolver un mismo problema.

El eje vertebrador de esta unidad es la consulta de alta resolución, que optimiza la toma de decisiones clínicas y evita la duplicidad de analíticas y pruebas radiológicas. En una única cita, el equipo multidisciplinar realiza procedimientos que antes requerían días distintos, como ecografías de suelo pélvico, flujometrías, cistoscopias flexibles o controles de residuo postmiccional.

Para las pacientes, este manejo integral supone también un acompañamiento que reduce el estrés y los sentimientos de incomprensión y falta de autoestima asociados a este tipo de problemas.

REFERENTE EN CIRUGÍA AVANZADA

En el ámbito quirúrgico, la unidad ha pasado de las 40 intervenciones anuales iniciales a cerca de 80 en la actualidad y ha ampliado la cartera de servicios con técnicas de alta complejidad, entre las que destacan la extirpación de mallas de prolapso o incontinencia, la implantación de esfínteres urinarios artificiales, sustancias abultantes intrauretrales y slings de fascia autóloga, y otros tratamientos específicos, como la realización de injertos de mucosa oral.

Todas estas técnicas, como las dinámicas desarrolladas en los cinco años de andadura de la unidad, son compartidas con colegas de otros centros de ámbito nacional e internacional en congresos y reuniones profesionales, y sitúan al Hospital Valdecilla como referencia nacional en el tratamiento de la patología de suelo pélvico, ha destacado el Ejecutivo.

El modelo de la Unidad de Uroginecología de Valdecilla se sustenta en la integración estructural de especialistas de los servicios de Ginecología y Urología y la colaboración de otros servicios especializados del Hospital, como los de Rehabilitación, Cirugía General y la Unidad del Dolor.

El éxito cosechado hasta el momento atrae a profesionales de otras comunidades autónomas para realizar un programa de rotatorio conjunto para residentes de tercer año único en España, donde aprenden de forma transversal técnicas diagnósticas y quirúrgicas de ambas especialidades.

De cara al futuro, la unidad afronta el reto de su consolidación estructural y una ampliación de agendas que permita atender a un número creciente de pacientes.