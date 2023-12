Cientos de personas marchan en Santander bajo la lluvia contra la derogación de la Ley de Memoria de Cantabria

SANTANDERN, 2 (EUROPA PRESS) Varios centenares de personas --unas 400 según la Policía y unas 1.800 para la organización-- se han manifestado este sábado bajo la lluvia en Santander contra la Ley de Memoria Histórica de Cantabria que pretenden PP y Vox.

La manifestación, convocada por la Plataforma Memoria y Democracia, que aglutina unas 90 organizaciones cántabras, ha arrancado a mediodía de la Plaza de Numancia de la capital cántabra con una pancarta principal en la que se podía leer 'Sin memoria, no hay futuro', lema que también se ha coreado junto a otros, como 'Frente a la negación, más reparación' o 'Memoria viva, la historia no se olvida'.

A la protesta, que ha concluido en la Plaza Alfonso XIII, junto a la sede de Correos, han acudido, acompañados por el coordinador de IU Cantabria, Israel Ruiz Salmón, los diputados del grupo parlamentario Sumar en el Congreso Enrique Santiago y Engracia Rivera, que, antes del inicio de la marcha, han pedido al Gobierno de Cantabria (PP) que "reflexione" sobre su "irresponsable" actitud al querer derogar la Ley de Memoria de la comunidad autónoma.

"Si finalmente el PP da este paso atrás será porque se hace responsable de la victimización causada por el Franquismo", ha dicho Santiago, que no cree que la derogación de la norma pueda justificarse en el argumento "de dar una supuesto trato equilibrado a todas las víctimas" porque, según ha dicho, las del bando franquista "fueron reparadas durante la Dictadura y posteriormente y "las únicas" que quedan por reparar son las del otro bando.

"En España desde que llegó la democracia se han reconocido y reparado a las víctimas del terrorismo de ETA, a las víctimas del terrorismo islamista y es realmente inaceptable que la derecha de este país sea incapaz de reparar y de reconocer los derechos de las víctimas de la Dictadura de esas graves violaciones", ha dicho el también secretario general del PCE y portavoz parlamentario de IU en el grupo parlamentairo Sumar.

Por su parte, Rivera ha defendido que "sin memoria democrática no puede haber una sociedad de futuro, democrática, libre y de iguales" y ha asegurado que Sumar e IU "siempre" la va a defender y estarán en cualquier lugar donde ésta se encuentre "en peligro".

También antes del inicio de la protesta han hablado a los medios de comunicación varios portavoces de la Plataforma convocante, como Marisol González, que ha advertido que "no se va a permitir que se entierre de nuevo la memoria de las víctimas del franquismo". "La sociedad tiene derecho a saber quiénes lucharon por la democracia y quién luchó contra ella", ha aseverado.

Por su parte, Jorge Suárez, otro de ellos, ha señalado que la "historia ha sido escrita por quien ganó la Guerra Civil" y ha lamentado que "después de un silencio oprobioso que aún se mantiene, España sigue siendo el país que más víctimas tiene en las fosas comunes después de Camboya", algo que "no es tolerable". Mientras, José Luis Pajares, integrante ha opinado que "no se pueden cerrar las heridas sobre las bases del desconocimiento".

En el manifiesto, leído por la catedrática y activista Isabel Tejerina, se subraya que la Memoria Histórica "no es un capricho, no es venganza, no es nostalgia", sino una "necesidad para dejar de ser una sociedad incompleta y mutilada".

Además se denuncia el "negacionismo histórico del PP y Vox en el Parlamento", que el pasado septiembre unieron sus votos en el Parlamento de Cantabria para aprobar una iniciativa para instar al Gobierno regional, del Partido Popular, a derogar la Ley de Memoria de Cantabria.

A ambos partidos, se les acusa de "querer enterrar bajo el olvido la represión ejercida por los golpistas y sus cómplices" en la Guerra Civil, "así como por la dictadura franquista durante décadas" y se les advierte que la Plataforma reclamará "hasta quedar sin voz" justicia, verdad y reparación para las víctimas del Franquismo.

También critica la "deuda histórica" del actual sistema político con sus víctimas, que, a su juicio, se traduce en una "falta casi total de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición".

