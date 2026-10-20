La Vidriera acoge hasta final de año una muestra que recorre mil años de historia de Camargo

Exposición 'Camargo Milenario'. - ALBERTO G. IBANEZ/AYUNTAMIENTO DE CAMARGO

CAMARGO, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centro Cultural La Vidriera acoge desde este martes, 20 de octubre, y hasta el próximo 31 de diciembre, la exposición 'Camargo Milenario', que recorre mil años de historia de Camargo, a partir de documentos históricos, mapas, grabados y fotografías de diferentes épocas, acompañados de explicaciones.

La muestra narra la historia de los ocho pueblos del municipio desde el año 1025 y hasta la actualidad, a través de una veintena de episodios, recogidos en una instalación que se estructura en 20 tótems y 40 puntos de exhibición con material documental, gráfico y audiovisual.

El alcalde, Diego Movellán, y el consejero de Cultura, Luis Martínez Abad, han inaugurado la exposición, que permanecerá abierta desde esta tarde a las 19.30 horas y hasta final de año en la sala 'Ana Bolado' de La Vidriera, de lunes a viernes, de 17.00 a 21.00 horas.

Se trata de un trabajo de investigación y recopilación realizado por el historiador Enrique Gutiérrez Cuenta, doctor por la Universidad de Cantabria (UC), que reúne documentación procedente de archivos históricos, bibliotecas y centros de documentación, que ha permitido reunir materiales de diferentes épocas y construir un relato accesible al público general.

El regidor ha explicado que la primera referencia escrita conocida al territorio de Camargo es el testamento de una señora llamada Eylo, que en 1025 dejó sus propiedades en Igollo a la abadía de Santa Juliana.

A partir de ahí, la exposición abarca un milenio de acontecimientos que muestran cómo se formó el municipio, cómo vivían sus habitantes y cómo fue cambiando su economía, su población y su territorio.

Así, presenta algunos de los acontecimientos que permiten comprender la configuración del municipio, desde la organización de las aldeas medievales y el origen de la denominación Real Valle de Camargo hasta su papel en la construcción naval, la minería, la industrialización y el desarrollo de las comunicaciones.

Entre los episodios más destacados figura la vinculación histórica de Guarnizo con Camargo, territorio al que perteneció durante siglos. En sus astilleros se construyeron nueve galeones que participaron en la expedición de la Armada Invencible de 1588, además de navíos como el Real Felipe y el San Juan Nepomuceno.

La muestra recupera también el papel del municipio en uno de los primeros intentos de constituir la Provincia de Cantabria, en 1754, así como distintos aspectos de la vida cotidiana de sus habitantes, entre ellos la importancia que tuvo la producción de vino, la transformación de la agricultura con la introducción del maíz o el desarrollo de nuevas explotaciones ganaderas.

Otro de los grandes capítulos del recorrido está dedicado a la industrialización. Las primeras minas modernas de hierro de Cantabria comenzaron a explotarse en Maliaño hacia 1850, dando paso a una profunda transformación económica y social que continuó con la implantación de fábricas como La Covadonga, Cros, Productos Dolomíticos o Standard Eléctrica.

La exposición engloba acontecimientos difíciles, como la catástrofe minera de 1902, y episodios menos conocidos, entre ellos el intento de segregación de Maliaño en 1931.

Completan este recorrido la llegada del ferrocarril, la inauguración del Aeropuerto de Parayas en 1953 y la crisis y reconversión industrial de las décadas de 1970 y 1980.

El montaje incluye también una recreación simbólica del paseo de El Ferial, el camino que recorrían los ganaderos para llevar sus reses a las ferias.

Además, en este espacio se han instalado árboles en los que los visitantes podrán dejar mensajes escritos, incorporando así su propia participación a la muestra.

El alcalde ha avanzado que la investigación realizada quedará recogida en un libro, que será editado próximamente. Asimismo, la muestra se incorporará al nuevo recurso cultural que el Ayuntamiento va a poner en marcha en Revilla.

El Ayuntamiento ha invitado a los centros educativos a participar en las visitas y talleres que permitirán incorporar los contenidos de la exposición a su actividad docente.

Asimismo, se han previsto visitas grupales guiadas para las personas interesadas, que podrán inscribirse a través del correo electrónico camargoexposicion@gmail.com.

El proyecto ha contado con la colaboración del Museo Etnográfico de Cantabria, el Archivo Catedralicio y Diocesano de Santander, el Centro de Documentación de la Imagen de Santander, la Biblioteca de la Universidad de Cantabria, la Fundación Exponav, la Biblioteca Virtual de Defensa y la Biblioteca Virtual de Prensa Histórica, así como con la aportación de Alberto G. Ibáñez, fotógrafo municipal.