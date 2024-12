La Vidriera cierra el calendario expositivo de 2024 con las 'Miradas' del fotógrafo Antonio Manzano

CAMARGO 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Centro Cultural La Vidriera de Camargo inaugurará este jueves, 19 de diciembre, la última muestra del calendario expositivo de este año con la obra del fotógrafo Antonio Manzano (Valladolid, 1949) que, bajo la denominación de 'Miradas', aglutina 70 obras del artista, radicado desde hace décadas en Cantabria, una tierra en la que ha desarrollado una parte importante de su trayectoria profesional, tanto en su faceta como fotógrafo como en la de cámara de televisión.

Una vida ligada a la imagen en blanco y negro que le ha llevado, desde principios de los años 70, a centrarse en la fotografía social. Primero desde Madrid, donde retrataba el día a día de una época "muy dura", según sus palabras, en la que trataba de ilustrar desde el barrio de El Pilar la realidad de los "marginados", niños y adultos, "que lo pasaban mal en la vida por la falta de trabajo".

Una línea narrativa que Antonio Manzano ha mantenido con el paso de los años gracias a una sensibilidad heredada de la realidad familiar, donde "hubo pobreza", según ha indicado este fotógrafo, y donde también vivió la complejidad de ser migrante en París.

"Es algo que llevas en tus vivencias", ha señalado Manzano desde la sala de exposiciones del Centro Cultural La Vidriera, donde en estos momentos se encuentra montando esta muestra retrospectiva formada por una mayoría de fotografías inéditas, que recorre varias décadas de trabajo.

Ganador de varios reconocimientos, entre ellos, el primer premio del XXV Concurso Caminos de Hierro de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles en el año 2011, Manzano presenta en 'Miradas' imágenes en las que reinan los contrastes, la miseria y la reivindicación, con juegos de luces y claroscuros, en las que el protagonismo se lo llevan los rostros exhaustos, así como los trabajadores del puerto que descargan trigo y maíz de los barcos, los pasajeros de los trenes de madera destinados a la tercera clase y los niños que tratan de ganarse el jornal.

En palabras de Antonio Manzano, lo que va a ver el espectador que acuda al Centro Cultural La Vidriera no es una fotografía documental, porque "no solo cuento lo que veo, sino que hay una intención en lo que hago, no es una foto neutral", ha explicado.

Frente a la realidad que denuncia, Manzano -que ha trabajado para revistas como Ser Padres o Telva- también guarda un resquicio por el que se cuela "la belleza por la belleza", por lo que los visitantes de esta exposición podrán contemplar un vídeo sobre la nieve y una serie breve de imágenes en color.

'Miradas' estará expuesta en el Centro Cultural La Vidriera de Camargo desde el jueves 19 de diciembre, cuando tendrá lugar la inauguración de la muestra a las 19.30 horas en la sala de exposiciones, hasta el próximo 31 de enero. El horario de visita será de lunes a viernes, de 17.00 a 21.00 horas.