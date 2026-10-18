Vox augura que el PP perderá la mayoría absoluta en el Ayuntamiento de Santander: "Se abre una ventana de esperanza"

Archivo - La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Santander, Laura Velasco - VOX - Archivo

SANTANDER 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Vox Cantabria y portavoz de la formación en Santander, Laura Velasco, ha vaticinado que el PP perderá la mayoría absoluta en la capital de la comunidad en las elecciones locales de mayo de 2027.

"Creo que es muy posible que el PP pierda su mayoría absoluta y creo que se abre una ventana muy grande de esperanza en el municipio", ha señalado la edil en una entrevista de RNE, recogida por Europa Press.

Respecto a si podría encabezar la lista de Vox de cara a los comicios nacionales del 29 de noviembre, Velasco ha asegurado que su compromiso hoy por hoy está con los vecinos de Santander.

Así, ha destacado que hace un balance "muy positivo" de los tres años que lleva como portavoz en el Ayuntamiento y que le gustaría "recoger los frutos del trabajo realizado".

"Me gusta lo que hago, creo que a día de hoy, por el sentir de los vecinos, es posible cambiar la composición actual del Ayuntamiento de Santander", ha dicho.

Y es que, para la portavoz de Vox en Santander, la alcaldesa, Gema Igual, "va a terminar la que ha sido, sin duda, la peor legislatura para la ciudad".

A su juicio, "nunca antes se había llegado a un nivel de degradación de los barrios como ahora", tanto en limpieza, como en frecuencia de autobuses o infraestructuras en los barrios.

Por ello, ha insistido en que, "si es cierto el clamor de la calle y el sentir de los vecinos", perderá la mayoría.

PROYECTO BOSQUES DE SANTANDER

Respecto al proyecto Bosques de Santander, promovido por el grupo empresarial Real de Piasca, la presidenta de Vox Cantabria ha subrayado que le parece "totalmente vergonzoso" que una actuación tan grande, "que puede comprometer el futuro de la ciudad", no se haya dado a conocer a los grupos políticos.

Asimismo, ha criticado que no lo hayan presentado a los vecinos porque, a priori, "parece que cerca de 40 familias van a perder su vivienda".

"De salir adelante sería muy perjudicial para la ciudad (...). Creo que no es el proyecto que necesita Santander ahora mismo. Es cierto que existen terrenos donde se puede construir en Rucandial, pero no a base de expropiar la historia familiar de muchas personas", ha sostenido.

BALANCE DE LA LEGISLATURA DE BURUAGA.

Por otra parte, Velasco ha calificado la legislatura de la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, como "totalmente desilusionante".

"El 23 de mayo del 2023 inició la andadura de un gobierno en minoría del PP. Al final esto es consecuencia de que los cántabros eligieron un cambio, querían cambiar las cosas y lo que hemos estado viendo durante estos cuatro años es un continuismo del gobierno anterior", ha lamentado.

Y es que, ha señalado que los proyectos que están en marcha son los que se iniciaron en la pasada legislatura. Además, ha criticado que no han salido adelante las promesas que realizaron los 'populares' como la ciudad sanitaria o la carretera Reinosa-Potes.