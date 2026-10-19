Vuelco sin heridos de un coche en la N-634 en Cabezón de la Sal

Vehículo volcado en la N-634 en Cabezón de la Sal - 112

SANTANDER, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un coche volcó anoche en la carretera N-634, a la altura del municipio de Cabezón de la Sal, un accidente en el que, sin embargo, no hubo heridos.

El suceso se produjo en el kilómetro 252 y obligó a intervenir a los Bomberos del Gobierno de Cantabria, que voltearon el vehículo siniestrado y lo retiraron de la vía.

También se movilizó a efectivos de la Guardia Civil y al Servicio de Manteniminto de Carreteras, ha informado el 112 en las redes sociales.

INCENDIO DE UNA CHIMENEA

Por otra parte, los Bomberos también acudieron anoche a la extinción de un incendio en la chimenea de una vivienda en Campoo de Suso.

Una vez sofocadas las llamas, refrescaron y revisaron la instalación afectada.