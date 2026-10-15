El XI Certamen Tipos será una ventana al mundo del diseño gráfico de Cantabria

Imagen de la presentación del XI Certamen Tipos - SANTANDER CREATIVA

SANTANDER, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El XI Certamen de Diseño Tipos será de nuevo una ventana para asomarse al trabajo de destacados nombres del diseño gráfico nacionales y de Cantabria y también de estudiantes de una disciplina con múltiples aplicaciones en la vida diaria que el ciudadano de a pie generalmente desconoce. También será un espejo de la propia evolución de Santander, de cómo ha "mutado" la estructura de la ciudad respecto al crecimiento del número de diseñadores y alumnos y la generación de nuevos lenguajes.

Tipos "ha crecido". Así lo ha señalado la concejala de Cultura de Santander, Noemí Méndez, que ha presentado la nueva edición, denominada 'Significar', junto a los responsables del certamen, Rafa San Emeterio y Celia Andrés, el director académico de Cesine, Víctor J. Hurtado, y la directora de la Fundación Santander Creativa, Almudena Díaz.

Aunque la programación ya ha acogido un ciclo de tres encuentros en el Centro Cívico Tabacalera, que es la principal novedad de este año, el grueso de la actividad se va a desarrollar hasta el mes de diciembre.

Uno de los objetivos va a ser que no se vea el diseño "solo como una cosa bonita", ha apuntado Méndez. Tipos, ha dicho, "siempre ha pretendido potenciar la figura del diseñador profesional para que la sociedad entienda la función que tiene".

Por su parte, Hurtado ha afirmado que el certamen, a día de hoy, "es un evento anual en la agenda de cualquier profesional del diseño" y ha subrayado su papel a la hora de "impulsar y apoyar la profesionalización" de esta rama creativa.

Además, ha aprovechado la presentación para "dar una pequeña colleja" a aquellas instituciones públicas y empresas que sustituyen la labor de los diseñadores gráficos con la Inteligencia Artificial.

JÓVENES DISEÑADORES:

Tipos va a premiar un año más al mejor estudiante de diseño gráfico de Cantabria con una convocatoria destinada a los jóvenes diseñadores. Los participantes deben trabajar sobre el tema 'Significar' y disponen hasta el 1 de noviembre para enviar sus trabajos.

Un jurado de profesionales del diseño gráfico de la región se encargará de seleccionar al ganador y a los finalistas atendiendo al componente artístico, la calidad, la ejecución y la creatividad.

En palabras de Víctor Hurtado, "Tipos es un gran ejemplo de que este tipo de iniciativas motivan a los estudiantes y les ayudan a conocer a otros profesionales, a establecer redes, entablar contactos y, en definitiva, a crear tejido profesional y cultural".

CINCO VOCES PARA UNA JORNADA

Por otra parte, las voces de diseñadores ya consagrados se oirán el sábado 7 de noviembre en la Filmoteca de Cantabria, de 9.30 a 18.00 horas. En el ciclo de conferencias estarán presentes Unbuentipo, con un trabajo ligado a la escena musical independiente; Pati Núñez, la primera mujer en recibir el Premio Nacional de Diseño, en 2007; Ingrid Picanyol, diseñadora e ilustradora especializada en proyectos editoriales y culturales; Requena Office, con más de 20 premios LAUS e internacionales, y Amigos Solutions, el estudio creativo que ha firmado campañas para Netflix, Prime Video, Atresmedia o Rigoberta Bandini.

La diseñadora Celia Andrés Rumayor se encargará de presentar el evento, cuya entrada tiene un precio de 10.00 euros por persona.

UNA EXPOSICIÓN AL BORDE DEL MAR

Además, el Muelle Calderón, en el Paseo Marítimo, acogerá la exposición 'Significar', del 27 al 30 de noviembre. Reunirá el trabajo de catorce diseñadores que son de Cantabria o desarrollan aquí su actividad, junto a cuatro estudiantes seleccionados en la convocatoria de Jóvenes diseñadores.

Finalmente, el 18 de diciembre, en el Espacio Ricardo Lorenzo se entregarán los Premios Tipos, que cumplen su undécima edición. Los galardones reconocerán los mejores trabajos realizados en Cantabria entre 2025 y 2026 en las categorías de Identidad visual corporativa, Diseño editorial, Cartel o línea de carteles, Packaging y Espacios.

En el mismo acto se presentará el catálogo impreso de la edición, que recogerá las charlas, la exposición y los premios y servirá de documento de referencia de la identidad gráfica de la región.