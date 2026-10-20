La XI Night City Trail se celebrará el 7 de noviembre en Torrelavega con el objetivo de alcanzar 3.000 participantes

Presentación de la XI Night City Trail. - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

TORRELAVEGA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Torrelavega celebrará el próximo 7 de noviembre la undécima edición de la Night City Trail by Quimera Infinita, que supera ya los 2.000 inscritos y aspira a alcanzar 3.000 participantes, lo que supondría su récord histórico.

La XI Night City Trail, con salidas desde las 18.30 horas en el Bulevar Demetrio Herrero, combina deporte, diversión y solidaridad. Y es que la organización se ha marcado el objetivo de aportar 3.000 euros a la Asociación Española Contra el Cáncer en Cantabria y todos los participantes recibirán una pulsera solidaria.

El concejal de Deportes, Nacho González, ha presentado la prueba este martes en rueda de prensa, junto a Sergio Reigadas, Eduardo Pérez y César Peláez, de la organización; Ignacio Pila, representante de Quimera Infinita; y Nacho Quijano, gerente de la Asociación Contra el Cáncer en Cantabria.

Reigadas ha señalado que el lema de la prueba es 'Run & Fun' y los participantes se encontrarán con "sorpresas" durante el recorrido. "Queremos que sea una carrera para correr, para compartir, para divertirse y para vivir algo diferente", ha dicho.

Por su parte, González ha definido la prueba "uno de los mejores eventos que tiene la ciudad" y ha recordado su reconocimiento en la Gala del Deporte.

Asimismo, ha agradecido el trabajo de la organización y ha animado tanto a participar como a disfrutar de la prueba como público, dado que "no es una carrera cualquiera, es una carrera que también tiene espectáculo".

Mientras que Quijano ha calificado la Night City Trail como "una carrera con alma" y ha indicado que los fondos contribuirán a la investigación y a mantener la atención integral y gratuita que presta la asociación a pacientes y familiares.

También ha señalado que la AECC ha reforzado este año sus servicios de fisioterapia y ejercicio físico oncológico en Torrelavega.

TRES MODALIDADES PARA PARTICIPAR

La Night City Trail contará con un recorrido de 38 kilómetros para MTB y bicicletas eléctricas, que discurrirá por montes de Torrelavega, Cartes, Santillana del Mar y Reocín.

La modalidad de trail y andarines tendrá un recorrido de aproximadamente 15,5 kilómetros, con salida a las 18.55 horas, y permitirá participar corriendo, andando y por equipos. El itinerario se ha adaptado para cruzar por el puente de Santiago de Cartes, incorporando un tramo adicional por motivos de seguridad.

La marcha popular, de unos 8,5 kilómetros, comenzará a las 19.00 horas y ofrecerá una alternativa para disfrutar andando de la prueba, con opción de participar con perro. Los animales deberán ir atados y contar con la identificación y documentación correspondientes.

El dispositivo contará con aproximadamente 160 a 170 voluntarios, además de la colaboración de la Policía Local y de las agrupaciones de Protección Civil de los municipios implicados.

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 1 de noviembre y pueden formalizarse en NightCityTrail.com, así como en los puntos físicos de Km Vertical, Sprint Sport, Move & Go Torrelavega y Quimera Infinita.