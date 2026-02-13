XPO prepara un ERE para 21 de sus centros que podría afectar a los dos de Cantabria

Archivo - Vehículo de XPO - XPO - Archivo

SANTANDER, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La empresa de transporte XPO Logistics planea un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que aplicará en 21 de los 38 que tiene en España, y que se prevé que afecte también a los dos de Cantabria, aunque aún se desconoce en qué medida.

En concreto, en la comunidad la compañía tiene por un lado su central, en Santander, con 138 trabajadores; y por otro las instalaciones de Hoznayo, con 47 empleados.

Fuentes del comité de empresa han indicado a Europa Press que desconocen aún las condiciones del ERE y el número de trabajadores que se verán afectados por los despidos en Cantabria, ya que todavía no ha dado comienzo la negociación.

De hecho, la mesa de negociación que acudirá a las reuniones con la empresa debe estar constituida para el 2 de marzo, mes en el que se espera conocer más información.