Zuloaga aboga por trabajar en un PSOE de Cantabria "unido y fuerte" de cara al XV Congreso Regional

Cree que la elección de los socialistas cántabros en los órganos federales es un "respaldo al trabajo" de la dirección regional

SANTANDER, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Cantabria, Pablo Zuloaga, ha abogado por trabajar en un partido "unido y fuerte" de cara al XV Congreso Regional que se celebrará en el primer trimestre de 2025 y asume la "responsabilidad" de encabezar esa labor para que en el cónclave se muestre "la fortaleza de la familia socialista de Cantabria en la defensa de los intereses de nuestra tierra".

Zuloaga se ha pronunciado así este martes en una rueda de prensa para valorar el 41 Congreso Federal celebrado el pasado fin de semana en Sevilla y en el que ha destacado que Ferraz ha colocado en responsabilidades orgánicas a miembros del PSOE de Cantabria de "reconocido talento y recorrido institucional y orgánico".

Se ha referido así a la delegada del Gobierno en Cantabria, Eugenia Gómez de Diego, que ha entrado a formar parte como vocal de la Ejecutiva Federal, de la que ha salido tras siete años el diputado nacional y secretario de los socialistas de Santander, Pedro Casares; así como a la secretaria de Organización del partido regional y también diputada, Noelia Cobo, y el alcalde de Colindres, Javier Incera, que se integran en el Comité Federal.

Para Zuloaga, la elección de estos "compañeros" por Ferraz es "una satisfacción" porque, además de su "valía" política, cuentan "con el cariño de toda la federación y de los militantes del PSOE de Cantabria", y supone un "respaldo al trabajo" de la dirección regional y a la labor de "oposición contundente" que el PSOE está realizando frente al Gobierno del PP.

"Creo que esto es algo que Pedro Sánchez y la Dirección del PSOE ha valorado a la hora de decidir quiénes entran a formar parte de los órganos federales", ha dicho y, en este punto, ha hecho especial mención a la trayectoria de Gómez de Diego.

Zuloaga ha destacado que la actual delegada del Gobierno ha sido consejera en el Gobierno de Cantabria, directora general y concejala en el Ayuntamiento de Santander, "con un amplio recorrido en las instituciones públicas de Cantabria donde ha dejado el listón muy alto", así como en sus diferentes responsabilidades en el partido.

El líder socialista también ha agradecido el trabajo realizado en los últimos años por Casares en la Ejecutiva Federal. Precisamente, sobre la pugna interna en el partido en Cantabria entre ambos es en lo que se han centrado la mayor parte de las preguntas que los periodistas le han formulado en la rueda de prensa.

TRABAJAR POR LA UNIDAD

Así, cuestionado por una posible candidatura de Casares para disputarle la Secretaria General del partido, Zuloaga ha insistido en que lleva "tiempo" trabajando por la "unidad" interna del partido y ha hecho un llamamiento "a la reflexión y al trabajo coordinado".

No obstante, ha señalado que "tanto Pedro Casares como cualquier compañero o compañera podrá participar del proceso de renovación de cargos autonómicos y locales" que se desarrollará este próximo año.

"El PSOE es un partido democrático donde la participación de la militancia está absolutamente blindada en sus estatutos y yo he defendido y defenderé siempre la votación de la militancia y la participación a través de un militante, un voto", ha dicho.

Sobre la posibilidad de que se pueda alcanzar una candidatura conjunta de unidad para el Congreso Regional, el líder socialista ha reiterado que es en lo que viene trabajando desde hace tiempo. "Mi objetivo evidentemente es trabajar por la unidad", ha insistido Zuloaga.

"Invertir tiempo en buscar la unidad creo que es lo más responsable que podemos hacer los compañeros y compañeras del PSOE de Cantabria y en eso, como secretario general, asumo la responsabilidad", ha señalado.

Además, ha apuntado a que la unidad en el partido es "necesaria" en un momento como el actual en el PSOE "está siendo sacudido y machacado por la derecha, la extrema derecha y diferentes movimientos antisistema, con insultos, bulos o denuncias falsas en la justicia".

Sobre si cree que será capaz de convencer a la parte crítica, Zuloaga ha dicho que ya ha sido "capaz de convencer a muchos ciudadanos para que votasen al PSOE en Cantabria" en los procesos electorales que ha encabezado y también lo logró con "muchos vecinos y vecinas de Santa Cruz de Bezana" que le hicieron alcalde, evidenciando que lo intentará.

En este sentido, preguntado por cómo tiene pensado materializar las conversaciones con la parte crítica, ha manifestado que "las conversaciones que tengamos que tener evidentemente serán discretas y lo que será público es el resultado". Al respecto, ha pedido "comprensión" a los medios porque, ha insistido, "si queremos trabajar por la unidad, lo importante es trabajar en casa y gestionar los tiempos del partido con la máxima discreción y respeto".

Además, ha declinado, de nuevo, avanzar si se presentará a la reelección por "lealtad" al partido y a la militancia y por "respeto" a los tiempos que marque la Ejecutiva regional, que es la que tiene que plantear los plazos para el Congreso y que, posteriormente, deberán pasar por el Comité regional, y se conocerán "próximamente".

"No me pronunciaré sobre mi candidatura hasta que el proceso esté abierto pero no os voy a ocultar, como bien sabéis, que mi objetivo es que el PSOE gobierne Cantabria a partir de 2027", ha añadido.

PSOE "REFORZADO" TRAS EL CONGRESO FEDERAL

En cuanto al Congreso Federal, para Zuloaga ha servido para que el PSOE salga "reforzado" y con "las pilas puestas" de cara al objetivo de "salir a ganar" las elecciones en 2027 y tratar de llegar a los gobiernos autonómicos para "revertir los recortes" que los ejecutivos "del PP controlados por Vox" están llevando a cabo en "servicios y políticas públicas".

En el caso de Cantabria, ha señalado que esos "recortes" se ven en el "caos" en la sanidad pública, en los "problemas" generados en educación o las políticas de "privatización" como se está haciendo con servicios de la empresa pública Cantur.