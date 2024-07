Zuloaga acusa a Buruaga de decir en Cantabria "lo que no defiende en Madrid"

REOCÍN, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSC-PSOE y portavoz parlamentario, Pablo Zuloaga, ha asegurado que la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP), "dice en Cantabria lo que no es capaz de defender en Madrid".

Así lo ha dicho el socialista en declaraciones a los medios de comunicación al término del acto del Día de las Instituciones celebrado en Puente San Miguel, donde ha dicho sobre las palabras ofrecidas por la presidenta tener la sensación de "haber escuchado hoy aquí un discurso diferente al que Sáenz de Buruaga da en cualquier reunión de su partido".

En este sentido, Zuloaga ha criticado que "cuando va a Madrid no defiende nuestra tierra, no lo hace cuando vota en contra de que Cantabria reciba 93 millones de euros más de financiación, aprobando el techo de gasto, y no lo hace cuando permite que Ayuso haga 'dumping' fiscal desde la Comunidad de Madrid", algo que ha calificado como "negativo" para la región.

Asimismo, el líder de los socialistas cántabros ha explicado que ve "a una presidenta desdibujada en las instituciones, tanto en Cantabria como en Madrid, y esto es malo".

"Lo llevamos viendo a lo largo del último año", ha dicho, para criticar que hoy "nos ha dibujado una realidad que contrasta con los hechos y con los datos que son medibles; porque lamentablemente mientras España crea empleo y llega a techos históricos en creación de puestos de trabajo, la EPA para Cantabria dibuja como es la comunidad autónoma donde más crece la tasa de desempleo".

Un dato, que le "preocupa", igual que el informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF), "que viene a decir que Cantabria está en riesgo por las políticas liberales del PP que deciden no ingresar más para invertir más en sanidad pública, en educación pública o en dependencia".

Asimismo, ha denunciado que el Gobierno regional haga "una reforma fiscal que solo beneficia a los que más tienen, o a los de más patrimonio, en detrimento de los intereses del resto de cántabros".

Por el contrario, Zuloaga ha puesto en valor el discurso que ha dado este domingo la delegada del Gobierno en Cantabria, Eugenia Gómez de Diego, que ha tildado de "valiente" y que habla de una Cantabria "diversa y solidaria".

Y ha defendido "esa España que se construye desde la diversidad, desde los diferentes puntos de nuestra Comunidad Autónoma, que ve cómo desde el Gobierno nacional se atienden las inversiones necesarias para mejorar nuestras redes de cercanías, o se fabrican trenes o se construyen autovías o se mejora también la llegada de la alta velocidad".

Igualmente, ha subrayado que éstos son hechos "reales" como "la subida de las pensiones que permite también que Cantabria sea una tierra próspera a pesar de que el PP de Sáenz de Buruaga vote en contra".