Zuloaga acusa al "PP de Buruaga" de votar "en contra de los intereses de los cántabros" en el decreto ómnibus

SANTANDER 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Cantabria, Pablo Zuloaga, ha acusado al "PP de Buruaga" de votar "en contra de los intereses de los cántabros" en el decreto ómnibus. "Vemos cómo el PP de Buruaga, en una carrera agónica por sostener a Feijóo en las instituciones, vota en contra de los intereses de los cántabros", ha manifestado el socialista, que ha anunciado que, "para retratarlos", el PSC promoverá una proposición no de ley de apoyo a las medidas contenidas en el mismo.

Así se lo ha dicho este jueves Zuloaga en declaraciones a los medios, tras el rechazo en el Congreso del decreto ómnibus al no contar con los apoyos del PP, Vox y Junts, en las que ha reiterado que el PP "está en contra de los intereses de Cantabria".

Una afirmación que a su juicio se evidencia en la votación de ayer del PP "junto a Junts" para "tumbar un decreto que era justo con los intereses de las familias, los hogares y también con los trabajadores y trabajadoras de Cantabria".

Porque, ha recordado, "el PP ha votado en contra de todas las iniciativas del Gobierno de España para paliar los efectos de la inflación, pero ayer también votó en contra de la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI)".

Según el líder socialista, "hoy Cantabria sabe que María José Sáenz de Buruaga y que el PP están en contra de Cantabria: lo saben 131.000 pensionistas que verán como sus pensiones bajan por el voto en contra de los diputados del PP y Vox; los saben millones de usuarios de las Cercanías de Cantabria que ven como el PP vota en contra de prorrogar la gratuidad del transporte ferroviario en nuestra comunidad autónoma mejorando la movilidad hasta que se construyan los nuevos trenes y lo saben también los usuarios del transporte público de Santander, Torrelavega, Castro Urdiales y tantos lugares porque el PP ha votado en contra de que el Gobierno de España financie el 30% de los billetes de autobús".

A su juicio, "no puede ser que actúen con esta mezquindad y esta hipocresía. No puede ser que anoche viéramos al consejero Roberto Media decir que quiere ir a los tribunales para reclamar lo que sus diputados han votado en contra, no puede ser. El PP está votando en contra de los intereses de Cantabria y les vamos a volver a retratar en el Parlamento", ha asegurado.

En este sentido, ha anunciado que el PSOE de Cantabria promoverá una proposición no de ley para garantizar el apoyo del Parlamento de Cantabria a la subida de las pensiones y del SMI, a la gratuidad del transporte "y a todo aquello que el PP ha votado en contra en el Congreso".