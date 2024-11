Zuloaga advierte recortes en igualdad en la Ley de Simplificación Administrativa del PP

SANTANDER 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSC-PSOE y portavoz parlamentario, Pablo Zuloaga, ha advertido recortes en materia de igualdad en la Ley de Simplificación Administrativa que ha presentado el Gobierno del PP al Parlamento de Cantabria y que ha calificado de 'Ley Omnibús' o "ley de acompañamiento de legislatura sin precedentes".

Al inicio de la tramitación de esta norma en la Cámara, Zuloaga ha advertido en rueda de prensa que el texto elimina el lenguaje de género "sin venir a cuento". "Una medida ideológica, retrógrada y reaccionaria", que, además, contraviene el artículo 14.11 de la Ley de Igualdad de 2007 "de rango superior".

Además, el líder del PSOE cántabro ha añadido que la Ley de Simplificación del PP "vacía de contenido" el Consejo de la Mujer, que hasta ahora debía ser consultado y ahora simplemente será informado.

"Son medidas que rechazamos, que no tienen nada que ver con la simplificación administrativa, ni con la agilidad, ni con la eficiencia, ni con la eficacia, y que solo tienen que ver con el carácter reaccionario de los gobiernos de derecha y sus socios parlamentarios de el extrema derecha", ha criticado.

El secretario general de los socialistas también ha advertido de la modificación de la normativa de Protección Civil para "legislar sobre el papel el modelo Mazón de gestión de las emergencias, que ha sido nefasto en Valencia".

Así, ha explicado que el Gobierno regional pretende que se puedan solicitar al Estado medios como la UME en cualquier momento de la emergencia y no en el nivel 2, como establece el Decreto Ley vigente. "No solo va contra una ley de rango superior sino que convierte en un problema algo que hasta ahora no ha sido un problema en Cantabria", ha valorado.

Para Zuloaga, la norma es "profundamente ideológica", porque "facilita los espectáculos taurinos o la caza pero no atiende a las entidades sociales ni la reducción de burocracia a las personas en situación de pobreza y elimina las cláusulas sociales en la contratación pública".

Y ha anunciado la solicitud del PSOE de 27 comparecencias a la Comisión de Presidencia que la próxima semana iniciará los trabajos, entre los que se encuentran colectivos ecologistas, feministas, entidades sociales, colegios profesionales, expertos en Urbanismo y Patrimonio o "para ampliar la visión" de la sociedad de Cantabria sobre esta Ley "importante" y para "evitar que el PP legisle por la puerta de atrás".

El portavoz parlamentario ha compartido la necesidad de una administración más ágil pero "no de cualquier manera, no a cualquier precio y no asumiendo riesgos importantes", por lo que se ha mostrado "ocupado" y "preocupado" tanto por los "vicios de discrecionalidad" que ya han sido recurridos en otras comunidades gobernadas por el PP como por la "generalización de la declaración responsable".

En este sentido, ha alertado de que "rebaja controles" en materia de Urbanismo, protección del Medio Ambiente o Patrimonio y traslada la responsabilidad tanto a particulares como a los ayuntamientos.

"¿Cómo vamos a controlar que hay un cumplimiento de la legalidad? Esta es la tierra de las sentencias de derribo y de las negligencias urbanísticas que han costado incluso vidas", ha recordado.

"Tenemos serias dudas de que Cantabria, en todos los niveles, esté preparada para poner un poco de control en todos los cambios que se proponen", sobre todo "viniendo de un PP que apuesta por adelgazar en todo lo posible a la Administración", ha concluido.