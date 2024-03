Zuloaga censura que el Gobierno "solo" ha certificado el 4% de la obra de La Lechera en ocho meses

TORRELAVEGA, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSC-PSOE y portavoz parlamentario, Pablo Zuloaga, ha denunciado que el Gobierno de Cantabria (PP) "solo" ha certificado el 4% de las obras del futuro Centro Cultural de La Lechera, en Torrelavega, en los ocho meses que lleva al frente de la Comunidad.

Así se ha manifestado Zuloaga ante la prensa en una visita a las obras de La Lechera, acompañado por el secretario general del PSOE Torrelavega, José Luis Urraca, y el resto de concejales socialistas del municipio.

Zuloaga ha expresado su gran "preocupación" porque una obra que quedó adjudicada y cuya primera piedra se puso en junio del año pasado, adjudicada en 3,6 millones de euros, "lleve ejecutados en enero tan solo 160.000 euros certificados por la empresa constructora".

"No puede ser que una obra que tiene una previsión de ejecución de doce meses aumente su plazo un 50%; no puede ser que el Partido Popular esté diciendo a la ciudadanía de Torrelavega que todo va según lo previsto, porque no es así", ha subrayado, apuntando que, si se extrapolan los plazos, las obras "no acabarían ni para 2039", cuando el nivel de ejecución debería estar ya en el 60%.

Al respecto, ha recordado el compromiso que asumió como vicepresidente de que el museo pudiera abrir sus puertas este verano.

"No cabe justificación alguna por parte del Gobierno de Cantabria para un retraso y para una parálisis como esta", ha asegurado el socialista, para quien "es evidente" que el Partido Popular "no está trabajando" los proyectos que el anterior Ejecutivo PSOE-PRC dejó "en marcha en Cantabria, pero especialmente en Torrelavega".

En este sentido, ha señalado que no es la primera vez que acude a la capital del Besaya a denunciar "el abandono del Gobierno de Cantabria a la ciudad", como en el caso de la Estación del Norte, un proyecto que "duerme en el sueño de la Consejería de Cultura porque no hay ningún interés de desarrollar la agenda de compromisos que tenía el Gobierno de Cantabria para con Torrelavega", ha sostenido.

Por su parte, Urraca ha recordado que fue el alcalde socialista, José Manuel Cruz Viadero, quien realizó la propuesta y alcanzó el compromiso de realizar la obra, "y ha sido otro socialista, Pablo Zuloaga, como consejero de Cultura del Gobierno de Cantabria quien ha iniciado el proyecto".

Urraca también ha expresado su "preocupación" por el "retraso de seis meses" que va a sufrir la primera fase, la correspondiente a la construcción del museo que va a albergar la Colección Norte, y porque "esto el Partido Popular llama pequeño retraso en un proyecto de doce meses va a aumenta hasta los dieciocho".

Una "preocupación" que ha extendido también a que se solapen la primera y segunda fases y porque "esta dotación que tiene que servir para dinamizar la sociedad y la cultura de Torrelavega va a sufrir un retraso en el tiempo que -esperemos- solamente sea de seis meses, sino es más, lo cual no creemos que sea positivo para la ciudad de Torrelavega", ha concluido Urraca.