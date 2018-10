Zuloaga destaca que el Gobierno de Pedro Sánchez no ha firmado ningún contrato de venta de armas

Publicado 26/10/2018 14:22:43 CET

Afirma que son compromisos del anterior Gobierno

SANTANDER, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno y secretario general del PSOE de Cantabria, Pablo Zuloaga, ha destacado hoy que el Gobierno de Pedro Sánchez no ha firmado ningún contrato de venta de armas, sino que "lo que estamos viviendo son réditos de Gobiernos del PP", y "compromisos" que al actual Ejecutivo tiene que asumir.

"Me puede no gustar que salgan de Santander, pero creo que el debate de fondo es si no deberían salir de ningún puerto de España", ha señalado el también candidato del PSOE a la Presidencia de Cantabria.

Zuloaga ha hecho estas afirmaciones a preguntas de la prensa, después de que el presidente de la Autoridad Portuaria (APS), Jaime González, confirmara esta semana en declaraciones a la Cadena SER, que las 400 bombas de precisión láser que acabaron en Arabia Saudí para ser utilizadas en el conflicto de Yemen salieron a finales de septiembre desde el Puerto de Santander.