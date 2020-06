Zuloaga dice que Cantabria recibirá más de 300 millones gracias al Gobierno central

"Es probable que Cantabria necesite más fondos para afrontar la situación, pero en este caso toca mirar a Europa", dice

El secretario general del PSC-PSOE y vicepresidente del Gobierno de Cantabria, Pablo Zuloaga, ha cifrado en más de 300 millones de euros los que reciba Cantabria gracias a las medidas económicas impulsadas por el Gobierno de Pedro Sánchez en esta etapa inicial de la crisis sanitaria y "en estos pasos de la desescalada".

Y ha considerado que es "probable" que Cantabria necesite más fondos para afrontar la situación, "pero en este caso toca mirar a Europa", ha señalado.

En un comunicado, Zuloaga ha asegurado que el Fondo COVID de 16.000 millones de euros del Gobierno de España para las comunidades autónomas supone para Cantabria "el mayor aporte económico de fondos no reembolsables por parte del Ejecutivo central, fuera del marco de la financiación autonómica".

El líder de los socialistas cántabros ha reiterado que el criterio mantenido por el Gobierno de Pedro Sánchez supone la llegada a Cantabria de una estimación inicial de 171 millones de euros para paliar los gastos en sanidad en educación y también aquellos producidos por la pérdida de ingresos durante la pandemia.

Según ha explicado, 121 millones de euros llegarán a Cantabria como pago de los tramos 1, 2, y 3 y se prevé un ingreso de 50 millones de euros como contraprestación del tramo 4 que supone la pérdida de ingresos para la comunidad autónoma.

"A estos 171 millones de euros no reembolsables que recibirá Cantabria hay que sumarles los 10 millones de euros ya comprometidos por el Gobierno Sánchez para paliar los gastos sanitarios y de servicios sociales de la crisis sanitaria", lo que hace un total 181 millones de euros no reembolsables, ha informado.

Zuloaga ha recordado que estos ingresos no están previstos en los presupuestos y por tango, generarán financiación extraordinaria, no suponen deuda y no generan ningún tipo de gasto en intereses en la comunidad autónoma.

Asimismo, ha asegurado que a estos 181 millones de euros "habría que sumar los otros 120 millones de euros a los que el Gobierno de Cantabria habría podido acceder para la financiación de las inversiones que teníamos previstas".

En total, ha dicho, "más de 300 millones de euros serán los que reciba Cantabria gracias a las medidas económicas impulsadas por el Gobierno de Sánchez en esta etapa inicial de la crisis sanitaria y en estos pasos de la desescalada".

Finalmente, Zuloaga considera "probable" que Cantabria "necesite más fondos para afrontar la situación que estamos atravesando, pero en este caso toca mirar a Europa, donde el Gobierno de Sánchez tiene un bastión de liderazgo en la defensa de los intereses España y Cantabria para conseguir que ese fondo de recuperación que debe llegar a nuestro país y a las comunidades autónomas también sea una realidad", ha sostenido.