Zuloaga exige la dimisión de la consejera de Turismo por "mentir" sobre el Plan de Sostenibilidad de Santillana

El PSOE llevará al Parlamento una moción para exigir al Gobierno que "licite ya" las obras del Hospital de Laredo



SANTANDER, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSC-PSOE y portavoz parlamentario, Pablo Zuloaga, ha vuelto a pedir la dimisión de la consejera de Turismo, Eva Guillermina Fernández (PP), a quien ha acusado de "haber mentido" ayer en la Cámara al "haber negando en la tribuna de oradores todo lo que había dicho en una rueda de prensa" sobre el Plan de Sostenibilidad Turística de Santillana del Mar.

Zuloaga se ha pronunciado así este miércoles en una rueda de prensa que ha ofrecido a raíz del Pleno de ayer, en el que todos los grupos de la oposición (PRC, PSOE y Vox) formularon preguntas a la titular de Turismo a raíz de la polémica en torno al Plan de Sostenibilidad de Santillana, además de que el consejero de Salud, César Pascual, también respondió a cuestiones sanitarias sobre las que le interpeló el PSOE, si bien el partido no está conforme con su respuesta y por ello ha anunciado que llevará al Parlamento una moción sobre la situación del Hospital Comarcal de Laredo.

Respecto a la consejera de Turismo, Zuloaga ha subrayado que negó haber dicho que "el Plan de Sostenibilidad Turística de Santillana del Mar no era apto, que no iban a perder 3 millones de euros y que no iba a repartir ese dinero en otros proyectos".

Por ello, ha recalcado que "ha mentido en el Parlamento de Cantabria" y que, si ya habían pedido su dimisión anteriormente por "todas las decisiones que venía tomando sin ningún respaldo jurídico y técnico", ahora se ven "obligados a volver a pedir su cese".

Asimismo, Zuloaga ha acusado a la consejera de "no asumir ninguna responsabilidad", de "no dar ninguna explicación" e "intentar insultar y señalar a cada uno de los actores de la oposición que hemos venido defendiendo los intereses de Cantabria", a lo que ha concluido "es una actitud evidentemente irresponsable".

Además, el secretario general del partido ha respaldado la actuación del alcalde socialista de Santillana del Mar, Ángel Rodríguez, que "en un tiempo récord" ha recibido un convenio que ha sido aprobado por unanimidad en el Pleno municipal, y ha señalado que "hasta el Partido Popular de Santillana del Mar deja en mal lugar a esta consejera del Gobierno de Cantabria de Buruaga".

Además, ha anunciado que llevarán al Pleno una interpelación para conocer "cuáles son los informes que han contradicho durante diez meses los intereses de cuatro ayuntamientos de Cantabria (Castro Urdiales, Medio Cudeyo, Valderredible y Santilla del Mar) y la Mancomunidad de Campoo Los Valles", porque según ha reprochado "nunca se ha explicado por qué la consejera ha secuestrado durante casi diez meses 13 millones y medio de euros para estos ayuntamientos".

HOSPITAL DE LAREDO

Además de esta iniciativa parlamentaria, Zuloaga ha anunciado que su grupo presentará un moción al Pleno para que "el Gobierno de Cantabria asuma su responsabilidad y licite ya las obras" de ampliación del Hospital de Laredo, para garantizar "la prestación de servicios de calidad en la sanidad pública en Cantabria".

En este sentido, ha exigido al Gobierno de Cantabria "certidumbre" al no obtener respuestas en al interpelación de ayer al consejero de Salud.

A este respecto, Zuloaga ha reprochado el que no se conozcan los términos de los acuerdos "supuestamente" llegados con los profesionales sanitarios para garantizar la atención en cada una de las especialidades, y ha recalcado que "han sido rechazados por la mayoría de sindicatos mayoritarios".

Y ha recordado que no se ha licitado la segunda fase de las obras correspondientes al Plan Director del Hospital, ni se han iniciado las obras de ubicación definitiva de la resonancia magnética que "provisionalmente instalamos la pasada legislatura en los exteriores del centro hospitalario".

El socialista ha lamentado que "ya estamos rozando el mes de junio y las obras no se han licitado", por lo que ha estimado que "el presupuesto de la Comunidad Autónoma se va a quedar en agua de borrajas".

Entre otros temas, en la rueda de prensa Zuloaga ha aludido asimismo a la polémica sobre el macrocomplejo turístico de Loredo del que también se habló ayer en el Parlamento, respecto al que ha reiterado el compromiso de su partido "en la preservación de nuestro medio ambiente, nuestro paisaje y nuestra costa", y en defensa de "un urbanismo sostenible y ordenado conforme a la ley".