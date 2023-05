Zuloaga insiste en "parar" a una derecha que "apoya a los que más tienen y hunde a los que más lo necesitan"

SANTANDER, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSC-PSOE y candidato a presidente de Cantabria, Pablo Zuloaga, ha apostado por "afrontar los retos de futuro" y ha señalado que para ello "hay que parar a la derecha, que siempre hace lo mismo: apoyar a los que más tienen y hundir a los que más lo necesitan".

Así se pronunció ayer durante un acto público celebrado en Santoña en el que mostró apoyo al candidato a alcalde de Santoña, Sergio Abascal. "La villa marinera necesita una mayoría absoluta para garantizar que avanza hacia el modelo de futuro", porque, "si Santoña avanza, Cantabria avanza".

El líder de los socialistas cántabros advirtió que "eso es lo que está en juego el próximo 28 de mayo", y recordó que las candidatas autonómicas del PP y de Vox, María José Sáenz de Buruaga y Leticia Díaz, "ya gobernaron juntas, privatizaron el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla" y hoy "pagamos 900 millones de euros a una empresa privada que incumple el contrato y que, además, ahora tributa fuera de España", en alusión a Ferrovial.

"Ha habido huelgas en esta ocasión y la he tenido que recordar que ella era la vicepresidenta también", indicó, con la diferencia de que "lo que hacían ellos era ir a los hospitales públicos y arrancar los carteles de la huelga". Mientras, ahora "las cerramos hablando, con acuerdo y diálogo, y lo más importante: tomando decisiones", aseguró.

Por ello, reiteró que "la única papeleta que garantiza el futuro de Cantabria es la del PSOE". "En Cantabria quizás hemos perdido demasiado tiempo en buscar culpables, con debates larguísimos sobre la deuda de Valdecilla, las cercanías, el MUPAC o la alta velocidad, pero no hemos conseguido hablar de futuro hasta que el PSOE, en España con Pedro Sánchez y en Cantabria conmigo, ha conseguido lo que Cantabria necesitaba".

"Lo que necesita Santoña es una mayoría absoluta del PSOE, porque su futuro no puede estar en manos de quienes quieren jugar con él", sentenció Zuloaga.

El candidato a alcalde de Santoña, por su parte, manifestó que "no podemos tener una foto fija de Santoña, de nuestro pueblo, tenemos que ir a mejor y contra los que quieren mantenerse en los años 50 tenemos que decirles que no, que no nos representan".

Porque "los espacios públicos no son para verlos ni para mirarlos, son para disfrutarlos", continuó, señalando que "Santoña ha cambiado mucho con el paso del tiempo, hay áreas de disfrute donde antes no las había, hay áreas de ocio donde antes no las había y hay áreas verdes donde antes no las había".

Finalmente, incidió en que "en la política estamos para servir a nuestro pueblo, no para servirnos de nuestro pueblo como algunos pretenden". "Vamos a hacer grandes cosas realidad, de corazón, de la mano de Pablo Zuloaga, en Santoña tenemos que ser conscientes de lo que nos jugamos, llenemos las urnas de rosas y puños", concluyó.