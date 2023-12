Zuloaga no aclara si habrá nuevo delegado del Gobierno en Cantabria aunque se descarta para el puesto

SANTANDER, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSC-PSOE, Pablo Zuloaga, no ha aclarado si el nuevo Gobierno de España formado por Pedro Sánchez hará cambios en la Delegación del Gobierno en Cantabria, que encabeza la socialista Ainoa Quiñones desde 2020.

Eso sí, ha negado tajantemente los rumores de que él mismo podría optar al cargo. "Lo puedo descartar plenamente, no voy a volver a la Delegación del Gobierno", ha sentenciado en una entrevista emitida este domingo por RNE y recogida por Europa Press.

En paralelo, Zuloaga ha rechazado hablar de posibles cambios en cargos de la comunidad asegurando que son "cuestiones que desconoce", y que "dependen del presidente y de la relación con los ministerios".

Tampoco ha hablado sobre la Delegación del Gobierno, porque "no le compete directamente", e incluso ha declinado valorar la gestión de la delegada, con la que ha tenido algún desencuentro --hace dos meses la criticó por haber puesto una multa al Ayuntamiento de Castro Urdiales, gobernado por el PSOE--.

Y pese a que Pedro Sánchez no ha incorporado en su nuevo Gobierno a ningún alto cargo procedente de Cantabria, el secretario general de los socialistas en la comunidad ha opinado que el hecho de tener un ministro cántabro "no garantiza nada bueno". Como ejemplo ha puesto al 'popular' Iñigo de la Serna, que encabezó el Ministerio de Fomento y, por ejemplo, "eso no supuso que se saldara la deuda de Valdecilla, que sí conseguimos los socialistas sin tener ningún ministro cántabro".

Además, Zuloaga ha asegurado que ya ha hablado "con todos los ministros" que han sido nombrados, e incluso ha "tomado café" con el de Transportes, Óscar Puente.

AMNISTÍA

Por otro lado, ha defendido los acuerdos firmados por el PSOE para la investidura de Sánchez que recogen la amnistía para los independentistas catalanes, pues en su opinión es momento de "tomar decisiones valientes para mejorar la convivencia y la vida de los ciudadanos", y además no cree que eso vaya a afectar a los resultados del partido en Cantabria.

Al hilo, ha criticado que la derecha use el "mantra" de que "España se rompe". "España está muy lejos de romperse", ha dicho, añadiendo que lo que va "en contra de la Constitución" no es la amnistía sino "atacar a un partido constitucionalista" como el PSOE, en alusión a las protestas registradas frente a sus sedes.

"Nadie como el PSOE ha luchado por la libertad de expresión, pero lo que estamos viviendo va mucho mas allá. Hay violencia verbal, física, atentados contra la propiedad privada y todo sustentado por la extrema derecha o por los diputados de Vox", ha lamentado.

Protestas que, además, hacen "acompañados de muñecas hinchables mezclando fascismo con machismo, o intentando utilizar el terrorismo en contra del PSOE, e incluso con armas que tiene que requisar la policía, insultado a los periodistas, a la policía....", ha subrayado Zuloaga.

El socialista, que fue vicepresidente la anterior legislatura con el Gobierno PRC-PSOE, ha criticado que ahora su partido es desde la oposición "la alternativa" al Gobierno actual de un PP que "se apoya en la extrema derecha" de Vox para derogar "leyes fundamentales" como la de Memoria Histórica, y en el PRC para otras cuestiones como la investidura de la presidenta, María José Sáenz de Buruaga, o la próxima aprobación de los Presupuestos de 2024.

En este sentido, ha lamentado que el PRC "vulnera" ahora los acuerdos alcanzados previamente con los socialistas, con quienes, como socio, aprobó la Ley del Suelo que ahora, gracias a su apoyo al PP, se va a modificar en pro de la "liberación del suelo", lo que para Zuloaga supondrá "un atentado contra el paisaje".