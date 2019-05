Zuloaga pide el apoyo de los progresistas al PSOE para que "lidere" el Gobierno

Publicado 24/05/2019 12:16:53 CET

SANTA CRUZ DE BEZANA, 24 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato autonómico del PSOE, Pablo Zuloaga, ha reivindicado hoy que su partido es el que "mejor proyecto tiene" para el futuro de Cantabria, y que pasa por seguir defendiendo lo público desde el Gobierno de Cantabria y desde los ayuntamientos, por lo que ha pedido a los progresistas que vuelvan a apoyar al partido, como ya lo hicieron el pasado 28 de abril.

También ha subrayado que si "es bueno" que el PSOE gobierne, "más importante" es que "lidere" el Gobierno, porque "hace falta" aprovechar oportunidades que hasta ahora no se han aprovechado" y "garantizar herramientas de futuro" para la región y, para eso, "hay que trabajar desde el Gobierno" y "asumir responsabilidad de ser presidente", ha dicho.

Zuloaga ha hecho estas declaraciones a la prensa en Santa Cruz de Bezana, municipio del que fue alcalde entre 2015 y 2018, y donde ha hecho balance de la campaña electoral que concluye este viernes con "grandes sensaciones" y sintiendo "la ilusión de la calle" y el apoyo de la ciudadanía progresista, ha asegurado.

"Nos sentimos respaldados por ser el partido que mejor proyecto tiene para el futuro de Cantabria", ha afirmado. "Cuando el PSOE gobierna se revierten todos los recortes que el PP trajo a Cantabria" y "la sanidad avanza, la educación se reconstruye y también el sistema de dependencia acaba con los copagos", ha añadido.

Además, ha señalado que "no puede ser" que el desarrollo eólico se "haya quedado atrás" en Cantabria después de "12 años de debates que no nos han llevado a ninguna parte". "Y yo quiero ser ese presidente que haga de la transición ecológica una herramienta de futuro para nuestra tierra" y también "luchar contra la brecha digital".

"No puede ser que en año 2019 tengamos una gran parte del territorio de Cantabria sin acceso a internet", lo que a su juicio supone "un problema grave" no sólo para quienes viven en el medio rural, sino también en entornos urbanos, ya que sin cobertura de banda ancha no se pueden desarrollar proyectos empresariales y generar empleo.

Asimismo, ha abogado por "mirar a Europa" para afrontar problemas en el medio rural o en los sectores ganadero y pesquero, y ha recordado que el 26 de mayo el PSOE presenta también el "mejor proyecto" para Europa, encabezado por un ministro de Exteriores, Josep Borrel, "que ha trabajado por la convivencia en nuestro país y también fuera de él".

Por todo ello, Zuloaga ha pedido "a esa mayoría progresista que el pasado 28 abril decidió parar a la derecha en Madrid, que vuelva a apostar por el PSOE" en las elecciones del próximo domingo, "porque es el único partido en Cantabria que garantiza que esa derecha que se presenta bajo tres siglas se quede en el banco de la oposición".

"Ese es el trabajo que tiene el PSOE de aquí al domingo", ha señalado el candidato autonómico, el de trasladar a Cantabria su proyecto de futuro que "garantiza" lo publico y "el avance" en los grandes proyectos de la comunidad autónoma, además de su compromiso de generar empleo de "más calidad", la lucha contra la despoblación o hacer de Cantabria "una tierra mas inclusiva, más justa y tolerante", desarrollando derechos como la ley LGTBI que esta legislatura "se ha quedado atrás por intereses de la derecha", ha afirmado.

Por ello, ha pedido a los cántabros que el 26 de mayo "vayan a votar de forma mayoritaria, que la participación sea alta para dejar a esa derecha que no queremos en el bando de la oposición" y que los cántabros "cuando vayan a elegir papeleta piensen en la Cantabria que quieren y voten por lo que más quieren", ha concluido.