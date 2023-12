Zuloaga pide de nuevo el cese del consejero de Salud, ahora por "demorar" protonterapia y cuestionar al IFCA

SANTANDER, 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Cantabria, Pablo Zuloaga, ha pedido este miércoles de nuevo el cese del consejero de Salud, César Pascual (PP), tras conocer que solicitó un informe a la clínica privada Quirón que ha "demorado" la licitación de la protonterapia en la comunidad, además de cuestionar uno que había hecho el Instituto de Física de Cantabria (IFCA).

Así se ha pronunciado Zuloaga tras conocer una información de la Cadena Ser Cantabria que señalaba que la Consejería habría encargado a unos expertos de la clínica Quirón validar un informe que había hecho el IFCA en el que daba el visto bueno a la instalación de la protonterapia en Valdecilla.

Según la noticia publicada, estos expertos de Quirón habrían cuestionado el informe del IFCA, retrasando la licitación de la protonterapia.

Zuloaga considera que el Gobierno ha puesto "al lobo a cuidar de las ovejas" al pedir a la "única" clínica privada que cuenta con una unidad de protonterapia que se pronuncie sobre el proyecto para instalar este tratamiento contra el cáncer en un hospital público como Valdecilla.

A su juicio, recurrir a la opinión de esta clínica "atenta" contra los intereses de la sanidad pública de Cantabria.

Zuloaga ha lamentado que con esta actuación, el Gobierno haya "demorado" la instalación de la protonterapia en Cantabria, un proyecto --ha dicho-- "en el que el PP no ha creído nunca".

Además, ha instado al Gobierno a "pedir disculpas" al IFCA por el "bochorno" de "poner en tela de juicio un informe de responsables de reconocimiento internacional".

"Cesar Pascual acumula tantos motivos para dimitir que no hay como enumerarles, la presidenta de Cantabria debe cesar a este consejero y asumir que la sanidad pública no puede estar en manos de alguien que condiciona el avance de los proyectos públicos a las decisiones de las cínicas privadas; que plantee que el derecho mercantil sea un derecho para contratar a profesionales sanitarios en la sanidad pública y que haya copagos sanitarios para avanzar con clase business en las listas de espera. Esto es intolerable, inadmisible y es terrible que la sanidad esté en manos de alguien que no cree en el servicio públicos", ha concluido.