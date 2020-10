Zuloaga (PSOE) asegura que Sánchez "será el presidente que cumpla los compromisos del Gobierno de España con Cantabria"

SANTANDER, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de Cantabria y secretario general del PSOE autonómico, Pablo Zuloaga, ha afirmado que "será Pedro Sánchez el presidente que cumpla con cada uno de los compromisos que el Gobierno de España tiene con la comunidad".

Zuloaga ha realizado esta afirmación en su intervención de este sábado ante el Comité Regional del PSOE de Cantabria y en un momento en el que se están negociando los Presupuestos Generales del Estado para 2021.

En su defensa del informe político, ha reivindicado que Pedro Sánchez ha sido "el único presidente del Gobierno de España que ha pagado 22 millones de euros para afrontar la deuda del hospital de Valdecilla".

Por otra parte, también ha reivindicado la defensa hecha por Sánchez en la UE que, según ha dicho, permitirá que España cuente con unos recursos "jamás soñados" de 140.000 millones de euros.

Ha afirmado que, mientras Sánchez "defendía los intereses de España y de Cantabria", el líder del PP, Pablo Casado "se dedicaba a destrozar la imagen" de España en las instituciones europeas. "¿Esto es ser patriota, compañeros?", se ha preguntado ante el Comité Regional del partido en Cantabria.

También, en este foro, Zuloaga ha criticado que ahora Casado haya vuelto ahora "a las andadas" y se haya dedicado esta semana "a manchar la imagen de España en Europa, bloqueando la renovación del poder judicial" en el país.

"Ese PP que destroza la imagen de España en Europa es el mismo PP que en Cantabria hizo senador a Bárcenas, al de la caja B, al de M. Rajoy", ha dicho el líder de los socialistas cántabros.

También se ha referido a la sentencia del Tribunal Supremo sobre la 'trama Gürtel', una resolución --ha dicho-- "en la que el PP ha sido condenado en firme por lucrarse" de dicha trama y su extesorero, Luis Bárcenas, ha sido condenado a 29 años de cárcel.

"¿Pero sabéis lo que me parece más indignante? Bárcenas fue senador por Cantabria y no he oído a ningún dirigente del PP, ni a su presidenta, ni a la alcaldesa de Santander, pedir perdón por manchar la imagen de Cantabria y unirla a la corrupción del PP", ha aseverado.