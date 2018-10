Zuloaga ve "prioritario" reanudar las obras del subfluvial de Santoña y "potenciar" la industria conservera

Publicado 25/10/2018 19:30:37 CET

SANTANDER, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Cantabria, Pablo Zuloaga, ha asegurado que "una de la prioridades" del partido, que gobierna la región en coalición con el PRC, es que se reanuden las obras del subfluvial de Santoña, después de que -ha recordado- el Ejecutivo de Mariano Rajoy las "paralizase" en diciembre de 2016.

Así lo ha expresado el también delegado de Pedro Sánchez en la Comunidad durante un encuentro con militantes y simpatizantes socialistas de las comarcas de Asón, Aguera y Trasmiera.

Un encuentro que ha tenido lugar en Colindres y en el que el líder del PSC ha estado acompañado por el alcalde, Javier Incera, el consejero de Educación, Cultura y Deporte, Francisco Fernández Mañanes, y la consejera de Sanidad, Luisa Real, informa el partido en un comunicado.

Zuloaga ha informado de que mantiene conversaciones con el Ministerio para la Transición Ecológica con el objetivo de se reanuden las obras del subluvial, y que son "necesarias sostenible y medioambientalmente" para toda la comarca.

El dirigente socialista ha asegurado, además, que desde estas filas remitieron también el problema que representa la paralización de los trabajos a la anterior ministra de Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, y ha agregado que se pusieron en marcha todos los mecanismos para que las obras se restablecieran "lo antes posible".

No obstante, lamenta, "no obtuvimos soluciones concretas a nuestras peticiones. El gobierno del PP y la ex ministra Tejerina fueron unos auténticos chapuceros dejando a medias una infraestructura que resulta fundamental para la bahía de Santoña y los municipios de la margen derecha del Asón", ha censurado.

Frente a ello, Zuloaga está convencido de que habrá una "respuesta temprana" con la actual ministra, Teresa Ribera, que "dispone de toda la información sobre este problema".

"Un conflicto técnico y judicial con las empresas adjudicatarias ha provocado que estas obras lleven en coma dos años, no podemos permitir que esta situación se alargue más porque se están viendo afectadas muchos vecinos", ha indicado Zuloaga.

"POTENCIAR LA INDUSTRIA CONSERVERA"

Por otro lado, el socialista ha destacado que el PSOE quiere "promover y potenciar" políticas que favorezcan a la industria alimentaria y conservera de Cantabria.

"Las conserveras de Cantabria son industrias comprometidas con esta región, contribuyen a generar empleo en el territorio y aportan calidad a todos nuestros productos con el objetivo de obtener el mejor resultado y conquistar nuevos mercados ", ha resaltado al respecto.

En esta línea, ha manifestado que la anchoa es uno de los productos "bandera" de la región, por lo que ha apostado por seguir potenciando la actividad en el sector, "con nuevas medidas y fórmulas en las empresas".

Además, Zuloaga ha apostado por un "compromiso social" para "mejorar" las condiciones laborales de las mujeres conserveras "trabajando con las industrias en un nuevo modelo que garantiza más derechos".