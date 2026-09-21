Hasta 13 bodegas de la DOP Jumilla participarán en la X Feria del Vino de Hellín el 3 de octubre

Presentación de la Feria del Vino de la DOP Jumilla en Hellín. - DO JUMILLA

ALBACETE, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La décima edición de la Feria del Vino DOP Jumilla en Hellín se celebrará el sábado 3 de octubre, de 12.00 a 15.00 horas, en la parte suroeste Parque Vicente Garaulet Sequero, entrando por la calle Obispo Luis Amigó, con la participación de 13 bodegas de la Denominación de Origen Protegida.

Así lo han indicado este lunes la secretaria general del Consejo Regulador DOP Jumilla, Carolina Martínez, y el alcalde, Manuel Serena, que han estado acompañados por el delegado de en Albacete, Ramón Sáez, y de la concejala de Feria y Fiestas y Agricultura, Miriam García.

Todos los participantes han querido reseñar la importancia de esta Denominación de Origen pluriautonómica que este año cumple 60 años, y que justo celebra 10 ediciones de esta andadura en Hellín, gracias al interés mutuo de viticultores hellineros y Consejo Regulador, quienes apostaron por desarrollar la cultura del vino DOP Jumilla en el municipio con más habitantes de denominación.

La entrada a la feria es libre, y se pondrán a la venta cartones por 10 euros, con los que se puede canjear una copa DOP Jumilla, y degustar los distintos vinos ofrecidos por Casa de la Ermita, Bodegas Ontalba, Bodegas Pío del Ramo, Bodegas San Dionisio, Bodegas Xenysel, Ramón Izquierdo, Bodegas Viña Elena, Bodegas BSI, Bodegas Bleda, Bodegas Silvano García, Bodegas Fermín Gilar, DobledePerez Microbodega y Bodegas Juan Gil.

El cartel de la feria muestra a dos hellineros catando y disfrutando de una copa de los distintos vinos amparados por la DOP Jumilla, blanco, rosado y tinto, y ha sido realizado nuevamente por Manuel Sagredo, tal y como ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

La Denominación de Origen Protegida Jumilla cuenta con una tradición vitivinícola que se remonta al año 3.000 a.C., gracias a los restos de Vitis vinifera y utensilios relacionados con la elaboración del vino hallados en el municipio de Jumilla, considerados entre los más antiguos de Europa.

Su territorio comprende el municipio murciano de Jumilla y seis municipios del sureste de la provincia de Albacete: Hellín, Montealegre del Castillo, Fuente Álamo, Ontur, Albatana y Tobarra. La denominación reúne más de 20.000 hectáreas de viñedo, mayoritariamente de secano y cultivadas en vaso sobre suelos calizos.

Más del 12 por ciento corresponde a viñedo viejo, dominado por la variedad Monastrell, con una importante presencia de viñas plantadas a pie franco. Las escasas precipitaciones, las más de 3.000 horas de sol al año y las características de sus suelos convierten a la DOP Jumilla en un territorio especialmente favorable para la viticultura ecológica, hoy mayoritaria en la denominación. www.jumilla.wine @vinosjumilla