Abycine concluye su XXVI edición superando por primera vez los 30.000 espectadores y con aumento de participantes

ALBACETE, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El director de Abycine, José Manuel Zamora, ha destacado que la XXVI edición del festival ha sido respaldada por público, superando por primera vez la cifra de 30.000 espectadores y con un aumento también en la presencia de participantes con 495 acreditados e invitados, generando 480 pernoctaciones en la ciudad.

Zamora ha realizado este balance acompañado del diputado provincial Miguel Zamora y la concejala de Promoción Económica, Rosa González de la Aleja.

Entre los artistas, cabe destacar a Arturo Valls, Félix Tusell, Lucía Jimenez, Fernando Cayo, Javier Pereira, Eva Llorach o profesionales de reconocido prestigio, como el director del festival de Málaga, Juan Antonio Vigar; una de las responsables del European Film Market del Festival de Berlin, Jana Wolff; el director de la plataforma Filmin, Jaume Ripoll; Ignasi Camos, director general del Instituto de Cinematografía dependiente del Ministerio de Cultura (ICAA); o su directora de Políticas de Marketing, Jara Ayucar.

El festival contó con el estreno nacional y primera proyección de cuatro largometrajes a competición: 'El instinto', 'Tóxico', 'En busca el meu propi nom' y 'From my cold dead hands'. Además, se produjeron 30 encuentros con directores o representantes de los equipos de las películas participantes. En total, el público pudo disfrutar de 99 proyecciones audiovisuales durante los once días que duró el festival. En esta edición, se han concedido ayudas y premios por valor de 80.000euro, de los cuales 66.500euro fueron a parar a los proyectos seleccionados en Abycine Lanza, según ha informado Abycine en nota de prensa.

Además, Abycine Lanza acogió una nueva edición, la novena, del 15 al 18 de octubre, con 250 acreditados, 30 proyectos finalistas seleccionados para participar en los diferentes foros del mercado, 410 reuniones one to one a lo largo de 150 horas, en las que se generaron numerosas sinergias imprescindibles a la hora de sacar adelante los largometrajes gracias a las ayudas ofertadas por Castilla-La Mancha Media y el propio evento.

Además, hay que subrayar la presencia de los representantes de la mayoría de distribuidoras independientes españolas, agentes de ventas y una decena de directores de festivales y laboratorios audiovisuales de todo el país. En total, fueron más de 12 horas de sesiones de pitchings, las exposiciones públicas que los directores y productores de los proyectos finalistas realizaron ante una sala repleta de profesionales de la industria.

El mercado contó con la presencia de representantes de instituciones colaboradoras como el ICAA, Castilla-La Mancha Media, ECAM-Industria, Mafiz-Festival de Málaga, IVAC-Generalitat Valenciana, Catalan Films, Cantabria Film Commission, Zineuskadi, Filmin-Mallorca Talents Lab, Instituto Cervantes, Acción Cultural Española, RTVE, Atresmedia o Music Library,entre otros.

PRESENCIA DE FESTIVALES INTERNACIONALES

También es destacable la presencia de representantes de festivales internacionales como Jana Wolff, de European Film Market de Berlinale; Isona Admetlla. de World Cinema Fund de Berlinale; Pamela Bienzobas, de Festival de Locarno; Rodolfo Castillo, de Festival internacional de Cine de Guadalajara (Mexico); Gabriel Arnelas, del Festival de las Americas de Austin (USA); Weronika Czolnowska, del festival New Horizons (Polonia); o Sergio Gomes, de Porto Post doc (Portugal).

Asimismo, se pusieron en marcha diferentes talleres y formaciones específicas para los finalistas de los proyectos seleccionados con profesionales como Paz Lazaro, miembro del comité rector de la Academia del Cine Europeo; o Álvaro Vega para los integrantes del Short Film CLM.

Por su parte, Mi Primer Abycine, el programa de alfabetización y pedagogía audiovisual del festival a través del cortometraje, volvió a incrementar el número de peticiones por parte de los profesores de la comunidad educativa de la ciudad y de la provincia.

Así, más de 20.000 niños y adolescentes y 90 centros educativos de 24 localidades de toda la provincia pasarán por las diferentes sesiones programadas, según los tramos de edad, con cortometrajes de corte internacional que tratan temas fundamentales para generar debate entre los adolescentes y educar la mirada de los más pequeños.

Además, se continuará durante el mes de noviembre en localidades como La Roda, Almansa, Villarrobledo y Casas Ibáñez y de otras provincias limítrofes, como Alcázar de San Juan, Tarancón y Quintanar del Rey.

Dentro de esta sección, se organizó la masterclass de Carmen Córdoba con los estudiantes de los ciclos formativos de Animación y Videojuegos. Doblemente nominada al Goya por 'Roberto' y 'Amarradas', impartió un taller sobre animación a los alumnos.

De otro lado, la plataforma CMMPlay mantuvo notablemente sus visualizaciones, con 22.000. Los espectadores virtuales pudieron ver y votar por su cortometraje favorito de la sección 'Hecho en Castilla-La Mancha', así como acceder a un gran despliegue de contenido generado durante el festival, con entrevistas a las principales figuras que lo han visitado.

Asimismo, esta edición ha contado con una amplia cobertura mediática que ha incrementado la visibilidad de Abycine, como el medio digital especializado en cine Kinótico.

UNA EDICIÓN "POSITIVA Y EXITOSA"

Por su parte, el diputado provincial Miguel Zamora ha asegurado que la valoración "es muy positiva y exitosa, pero esto no es novedad porque lo venimos repitiendo en todas las ediciones y desde las instituciones venimos colaborando e impulsando para que este evento sea cada vez más importante tanto dentro como fuera de nuestras fronteras", según ha informado la Institución provincial en nota de prensa.

Además, ha destacado que Abycine ha dado "un salto cualitativo más", apuntando que se ha situado como uno de los festivales más importantes a nivel nacional "y así lo indican los rankings y baremos del Ministerio de Cultura", remarcando que para la Diputación, esta ha sido una edición "muy especial".

De su lado, la concejala Rosa González de la Aleja ha manifestado que Abycine "engrandece la Marca Albacete y es un evento muy consolidado para la ciudad", según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

La concejala ha destacado el éxito que un año más ha registrado la vigésima sexta edición de Abycine, resaltando "que los datos económicos y el número de visitantes demuestran que Abycine sitúa a Albacete como un referente en el panorama de cine independiente de toda España".