Acuerdo en las Cortes de C-LM en apoyo de que Hellín cuente con un nuevo servicio de hemodiálisis

TOLEDO 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

PSOE, Partido Popular y Vox han evidenciado su apoyo, durante el pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha celebrado este jueves, para que el municipio de Hellín cuente con un centro de hemodiálisis, replicando así el acuerdo alcanzado este año en el Ayuntamiento de la localidad albaceteña por esas tres mismas formaciones, que en el Parlamento se ha traducido en la aprobación de las resoluciones de PSOE --con los votos en contra de Vox-- y de PP, esta última por unanimidad.

Durante un debate general, el diputado de Vox, Iván Sánchez, ha destacado la importancia de que Hellín y la población de la comarca y los alrededores, que tiene un "acceso un poco complicado a este tratamiento vital", cuente con este servicio, a fin de mejorar la calidad de los pacientes que lo usan.

Ha indicado que, aunque la inversión inicial "sea significativa" --según sus cálculos, de un millón de euros, a los que ha sumado otro medio millón de mantenimiento--, no lo es tanto comparada con el montante total del presupuesto de sanidad, a lo que ha sumado que se compensaría con "el ahorro en transporte, que es de millones de kilómetro al año y de horas".

Sánchez ha señalado que, al contar el Hospital de Hellín con servicio de nefrología, el servicio ya "estaría preparado", por lo que ha señalado que esta es una cuestión "de decisión y voluntad política". No obstante, ha aprovechado su intervención para "denunciar otro perjuicio que sufren los españoles" como es "la existencia de 18 sistemas sanitarios".

Desde el PP, el diputado hellinero Juan Antonio Moreno, ha iniciado su intervención agradeciendo la voluntad de acuerdo que "acerca a la clase política a las verdaderas pretensiones de los ciudadanos de la región", y recordando a personas como al doctor Juan Valiente y al fotógrafo de naturaleza Antonio Manzanares, "persona que trató de hacer ver a la ciudadanía y a los gobernantes la situación que padecen muchos pacientes de este servicio en la provincia de Albacete".

Moreno Moya ha recordado que a finales de noviembre eran 35 las personas de las comarcas albaceteñas cercanas a Hellín las que se tienen que desplazar a diario a Albacete para dializarse, aunque "en potencialidad pueden ser más a lo largo del tiempo".

Igualmente, ha reconocido el trabajo del alcalde de Hellín, Manuel Serena, y de toda la Corporación municipal, que llegó a un acuerdo en abril de este año para solicitar este servicio, agradeciendo al consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, la instauración del servicio de nefrología en Hellín en enero de este año.

Por parte del PSOE, el parlamentario Ángel Tomás Godoy, ha valorado que los grupos políticos hayan "comprometido" su palabra para "estudiar y hacer lo posible" para que la Gerencia de Atención Integrada de Hellín cuente con este servicio dentro de las "dificultades" que plantea su puesta en marcha.

Godoy ha valorado, además, que esta decisión será "algo sumamente importante" para el transporte sanitario "porque muchos de estos enfermos van a diálisis normalmente tres veces por semana". Igualmente, ha agradecido el trabajo desarrollado por el PSOE de Hellín en la consecución de este acuerdo, destacando, en cualquier caso, que la decisión de poner en marcha este servicio "no es política, es técnica".

El socialista no ha dejado pasar la oportunidad de recriminar a Vox que haya utilizado la sanidad "para atacar este sistema político en general", cuando, "por ejemplo, los diputados provinciales de Vox cobran de las diputaciones y siguen cobrando en sus ayuntamientos sin ningún pudor" y eso "nunca" se dice aquí, pese a que también se están "aprovechando" de "un sistema que dicen que no les gusta, pero que lo aprovechan continuamente y que absolutamente no renuncian a nada".

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Pese a la voluntad común expresada en torno al tema en cuestión, cada uno de los grupos parlamentarios ha presentado su propia propuesta de resolución, siendo aprobadas únicamente las de PSOE y PP.

El Grupo Parlamentario Vox, que ha visto rechazada su propuesta al debate con los votos en contra de PP y PSOE, instaba al Gobierno regional a estudiar "bajo criterios técnicos, sociales y económicos" las posibles mejoras que permitan optimizar el servicio dado a los pacientes renales en toda la región y a crear un centro de hemodiálisis en el municipio de Hellín.

No obstante, Vox incluía en el texto que se inste al Gobierno de España por parte del Ejecutivo autonómico, "a la devolución inmediata al Estado de la competencia de sanidad para garantizar el correcto funcionamiento del sistema sanitario español en la igualdad de todos los españoles con independencia de dónde vivan".

El PP defendía también la creación del centro de hemodiálisis en Hellín, que beneficiará además a los actuales 30 pacientes de localidades próximas que incluyen la zona de las comarcas de Sierra del Segura y Campos de Hellín "y que reduciría en casi medio millón de kilómetros anuales los desplazamientos de pacientes hasta Albacete". Su propuesta ha sido aprobada por unanimidad por los tres grupos.

El PSOE, en su propuesta, tras reconocer mejoras en la Gerencia de Atención Integrada de Hellín y la creación de la Unidad de Nefrología, insta a realizar el "estudio técnico de idoneidad para la implantación en la misma de un centro de diálisis extrahospitalaria que reduzca la distancia de los desplazamientos de las personas con patología con necesidad de esta práctica clínica". El texto socialista ha salido adelante con sus votos y los del PP a favor, pese al voto en contra de Vox.