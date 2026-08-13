Adjudicado el contrato para la ejecución de las obras de acondicionamiento de la estación de autobuses de Toledo

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TOLEDO 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Toledo celebrada este jueves ha aprobado la adjudicación del contrato para la ejecución de las obras comprendidas en el proyecto técnico de acondicionamiento de la estación de autobuses de la ciudad.

La empresa adjudicataria ha sido Geocaminos SL, por un presupuesto de 1.010.326,30 euros y un plazo de ejecución de seis meses. Las obras comenzarán a ejecutarse en el mes de septiembre, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Para el Ayuntamiento se trata de un paso definitivo para hacer realidad la remodelación integral de esta infraestructura de transporte interurbano, en una actuación financiada de forma conjunta y a partes iguales por el Ayuntamiento de Toledo, la Diputación provincial y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, tras la firma del convenio de colaboración suscrito el pasado mes de abril entre las tres administraciones.

Con este acuerdo, el Gobierno municipal impulsa uno de los proyectos estratégicos para mejorar las infraestructuras de transporte de la ciudad, ofreciendo a vecinos y visitantes una estación más moderna, accesible, eficiente y adaptada a las necesidades actuales, y permitirá mejorar la imagen de una de las principales puertas de entrada a la ciudad.

Asimismo, se ha dado el visto bueno al inicio del expediente para la contratación de los trabajos consistentes en la gestión de las escuelas infantiles municipales. Un contrato que sale con un presupuesto base de licitación de 269.537 euros y una duración de tres meses.

Además, en el área de gobierno de Cultura, Hacienda y Patrimonio, se acepta el acuerdo de clasificación de ofertas correspondiente a la contratación de las bandas de música para eventos, actos y fiestas, siendo la oferta más ventajosa para los intereses municipales la presentada por la Banda de Música Ciudad de Toledo. Un contrato que cuenta con un presupuesto de 196.000 euros y una duración de un año.

También se aprueba el programa y presupuesto para la feria y fiestas de agosto de 2026 por un importe de 334.752,46 euros y se da el visto bueno al convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Toledo y la asociación Ecologistas en Acción por un importe de 5.000 euros para el desarrollo del programa de medioambiente y juventud 2026 que se desarrollará en las instalaciones de los Molinos de Santa Ana.

Por último, se adjudica la contratación del servicio de depósito y retirada de vehículos abandonados y su tratamiento a la empresa Bonilla Motor SL por un importe de 13.100 euros y un periodo de 24 meses; y se aprueba la tercera y última prórroga del contrato de los trabajos consistentes en la implantación del sistema de gestión de turnos y cita previa, por un periodo de 12 meses y un importe de la prórroga de 5,154,60 euros.