La afiliación de extranjeros a la Seguridad Social sube en C-LM a 114.373, tras anotar en agosto 390 más

Archivo - Trabajador extranjero. Foto de archivo. - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

MADRID/TOLEDO 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La afiliación media de extranjeros subió en agosto en Castilla-La Mancha en 390 cotizantes respecto al mes anterior --un 0,34%--, hasta situarse en 114.373 ocupados. Según ha informado este lunes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, de ese total 71.130 son hombres y 43.243 mujeres.

En el último año, el número de cotizantes extranjeros se ha incrementado en 17.681 ocupados, con un impulso interanual del 18,29%, por encima de la media nacional (15,72%).

Del total cotizantes, 35.021 proceden de la Unión Europea --19.898 hombres y 15.122 mujeres-- y 79.352 de países no comunitarios --79.352 hombres y 28.121 mujeres--.

En el Régimen General cotizan 100.286 de ellos, 18.690 en el Especial Agrario, 4.211 en el del Hogar y 14.087 son autónomos.

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, la afiliación media de extranjeros subió en agosto en 39.535 cotizantes respecto al mes anterior, un 1,1% más respecto al mes anterior, hasta situarse en un nuevo máximo histórico de 3.551.759 ocupados, según el Ministerio.

En el último año, el número de cotizantes extranjeros se ha incrementado en 482.490 ocupados, con un impulso interanual del 15,7%, más de 12 puntos por encima del incremento interanual de la afiliación global (+3,1%).

La afiliación de trabajadores extranjeros, que ya supone el 15,9% del total de cotizantes, ha mostrado un especial dinamismo durante los ocho primeros meses del año, con una aceleración del crecimiento desde finales de abril, coincidiendo con la puesta en marcha del proceso extraordinario de regularización.

A 31 de agosto el número de extranjeros que figuraban de alta en la Seguridad Social como consecuencia de este proceso ascendía a 337.917. De ellas, 269.627, el 79,8%, estaban encuadradas en el Régimen General de la Seguridad Social, mientras que 16.912, un 5%, eran trabajadores autónomos.

Por sexo, 203.418 eran hombres, el 60,2%, y 134.499 mujeres, el 39,8%.

Desde junio de 2022, el número de afiliados extranjeros ha sumado más de 1,2 millones de ocupados. De hecho, más de la mitad del empleo creado desde la puesta en marcha de la reforma laboral corresponde a trabajadores extranjeros, concretamente el 50,9%, según ha destacado el Ministerio.

En términos desestacializados, agosto se cerró con un nuevo máximo de 3.526.093 afiliados extranjeros, lo que supone 479.004 cotizantes más que un año antes.

Por nacionalidades, Marruecos sigue siendo el país con más afiliados a la Seguridad Social española, con 407.350 cotizantes. Le sigue Colombia (368.901), Rumanía (336.681), Venezuela (248.550), Italia (222.158), Perú (140.467), China (137.872) y Ucrania (84.564).