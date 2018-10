El agente acusado de disparar y matar a un atracador asegura que su vida "corría serio peligro"

Actualizado 18/06/2018 20:43:02 CET

GUADALAJARA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El guardia civil al que se juzga desde este lunes en Guadalajara de un delito de homicidio imprudente por disparar a un supuesto atracador y acabar con su vida, ha dicho que nunca tuvo intención de matarlo pero disparó porque pensó que "corría serio peligro mi vida".

J.L.F.G., al que se juzga en la Audiencia Provincial de Guadalajara acusado de matar de un disparo a un presunto atracador en el polígono de Cabanillas (Guadalajara) en octubre de 2013, ha realizado esta declaración en la primera sesión de tarde del juicio con jurado popular seguido contra él, para quien la Fiscalía solicita de momento dos años de cárcel por homicidio imprudente frente a los 13 ó 16 que solicitan cada una de las dos acusaciones particulares personadas, por homicidio con dolo y asesinato, respectivamente.

El acusado, sin antecedentes penales, se dirigía con su compañero al polígono de Cabanillas tras recibir un aviso de que se acaba de cometer un robo con violencia e intimidación y que los presuntos atracadores iban armados, al parecer tres, y habían efectuado un disparo en la nave reseñada.

El acusado, que se ha negado a responder a las preguntas de las acusaciones particulares, ha reconocido --a las planteadas por la Fiscalía-- que disparó, pero "un único disparo", ha dicho, tras incidir en que "jamás" tuvo "la intención de alcanzarlo", así como que cuando lo hizo no había nadie delante de él, en su punto de mira, y que estaba convencido de que la víctima podía llevar un arma.

En este sentido, ha precisado que al llegar al lugar tras recibir el aviso, dijo a las tres personas que vio por allí, 'alto a la Guardia Civil', llegó a apuntar con el arma pero para que colaboraran y que cesaran en su actitud de no hacer caso.

"No colaboraron absolutamente en nada ni se identificaron, ni obedecían a las órdenes" y, por ello, tras escuchar una voz que dijo "'ya verás tú'" que él entendió que le "quería encarar, porque yo no veía sus brazos, esa voz para mí fue una amenaza directa hacia mi integridad física", ha apostillado.

"Yo sabía en ese momento que estábamos hablando de una escopeta", ha añadido el agente, convenido de que el delincuente llevaba este arma y por la distancia a la que estaba, el proyectil le iba a dar y "estaría totalmente desprotegido".

PENSÓ QUE LA VÍCTIMA HABÍA HUÍDO

"Veo en serio peligro mi vida y muevo el brazo pero jamás en la vida pensé que pudiera alcanzarle, nunca", ha añadido, tras incidir en que cuando tuvo la noticia de lo que había pasado se vino abajo porque pensó "con absoluta certeza" de que la víctima, de 25 años, había huido y saltado por el barranco.

Aunque de las tres personas que ese día fueron identificadas en este polígono no hay ninguna en este momento detenida ya que la única que había fue puesta en libertad, el agente se ha mostrado convencido de que eran ellos las personas sobre las que habían recibido un aviso por un supuesto robo en el polígono.

Por lo que respecta a los testigos que han declarado tras el acusado, tanto la madre del fallecido como la hermana han cuestionado la forma de actuar ese día por parte de la Guardia Civil, y cómo les comunicaron la noticia.

Dolores, la madre, no ha negado que no podía decir qué hacía su hijo ese día en el polígono porque no sabía donde estaba pero sí ha dicho que era "bueno" y "fácil de llevar por cualquier camino poco adecuado".

Una declaración con la que ha querido hacer llegar al jurado que cualquier actuación de su hijo pudo haber sido porque le influyeran porque "era una persona sin personalidad", incidiendo en que su vástago no hubiera ido solo al polígono de Cabanillas, donde supuestamente habían acudido para robar.

Otro de los testigos ha sido Juan Francisco C.H. trabajador de una empresa cercana, quien en su declaración, aunque no ha quedado constatado, sí ha dicho que uno de los supuestos delincuentes portaba un arma larga, una escopeta al parecer de un solo cañón, ha precisado.

La vista proseguirá este martes con nuevas pruebas testificales y declaraciones.