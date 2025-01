Agudo defiende al PP como alternativa para C-LM frente al 13 Congreso del PSOE en la región

GUADALAJARA 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general y portavoz parlamentaria del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo ha defendido este sábado la necesidad de un cambio de la mano del Partido Popular con política "útil" en la región, frente al PSOE que celebra su 13 Congreso regional en Toledo.

Durante una rueda de prensa, con motivo de la Junta Directiva Provincial de Nuevas Generaciones en Guadalajara, Agudo ha argumentado que "hay futuro" y que el mismo "lo van a liderar las NNGG del PP", tal como ha trasladado el PP por nota de prensa.

La portavoz del PP en la Cortes ha reiterado que la presencia del presidente del Gobierno y líder del PSOE a nivel nacional, Pedro Sánchez, en la inauguración del Congreso socialista en Toledo supone la proclamación del seguidismo de las políticas de Pedro Sánchez en Castilla-La Mancha llevado a cabo por Page".

Frente a esto, ha reivindicado la importancia de la Interparlamentaria del Partido Popular que tendrá lugar este domingo en Ciudad Real bajo el lema 'Castilla-La Mancha merece más', afirmando que contará con propuestas para ofrecer un cambio a la región.

La secretaria general del PP en Castilla-La Mancha ha estado acompañada por el senador del PP de Guadalajara y presidente provincial, Lucas Castillo, que ha defendido que las políticas del PP suponen "estabilidad y una buena gestión de los recursos públicos", todo lo contrario, "a lo que los socialistas hacen".

"Cada vez que gobierna el PSOE, arruina nuestro futuro. Están hipotecando el futuro institucional de nuestro país manoseando las instituciones; hipotecando el futuro político saliéndose del marco de la Constitución y de la convivencia; hipotecando también el futuro de los españoles con crispando social; e hipotecando lo económico con políticas de maquillaje que buscan tener a una sociedad subvencionada totalmente para depender del Estado", ha afirmado Castillo.

Por su parte, el presidente de NNGG de Castilla-La Mancha, José Luis Montalvo, ha profundizado en los problemas que más preocupan a los jóvenes como es la vivienda, advirtiendo que solo el 11,2% de los jóvenes castellanomanchegos se pueden emancipar.

"Nuestra situación parece que no le preocupa a Page. Sufrimos en torno al 30% de paro y a esto le sumamos la imposibilidad que tenemos para acceder a una vivienda, tanto en alquiler como en compra".

Montalvo ha asegurado que los líderes socialistas, Page y Sánchez, no aportan "nada para solucionar los problemas". "Prometen y no cumplen, que es a lo que ha venido a Castilla-La Mancha este fin de semana a prometer aquellos que no va a cumplir, como todas las viviendas que dijo que iba a construir", ha declarado.

Por último, el presidente de NNGG ha exigido una política útil basada en solucionar todas las preocupaciones y los problemas de los ciudadanos "para eso se viene a la política, a servir y no a ser servidos", ha concluido.