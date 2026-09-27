Alcázar de San Juan recupera la palabra contada con su ciclo 'enCUENTrOS' de narración oral

Cartel del ciclo 'enCUENTrOS' de Alcázar de San Juan. - AYUNTAMIENTO DE ALCÁZAR DE SAN JUAN

CIUDAD REAL, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Alcázar de San Juan, a través del Patronato Municipal de Cultura, invita al público adulto a descubrir este otoño 'enCUENTrOS', un ciclo que recupera el placer de la palabra contada de la mano de cuatro destacados narradores como Carolina Rueda, Maricuela, Guti y Quico Cadaval.

Entre septiembre y noviembre, el Conservatorio de Música se convertirá en escenario de cuatro propuestas muy diferentes, unidas por la capacidad de la narración oral para hacer viajar, emocionar, provocar la risa o despertar la memoria, según ha informado el Consistorio alcazareño en nota de prensa.

Para recorrer el ciclo completo se mantiene disponible un abono para los cuatro espectáculos por solo 7 euros, una oportunidad para acercarse a este género y disfrutar de toda la programación. Aunque todas las sesiones de 'enCUENTrOS' tendrán lugar en el Conservatorio de Música a las 20.00 horas, las entradas y los abonos deberán adquirirse previamente, ya que no habrá venta en el propio Conservatorio.

El público puede comprarlos en la taquilla del Teatro Emilio Gavira los martes y jueves de 17.00 a 19.45 horas u online a través de Giglon. La entrada individual para cada espectáculo tiene un precio de 3 euros, mientras que el abono para las cuatro citas cuesta 7 euros y se reduce a 6 euros con el Carnet Cultural.

La primera invitación a dejarse llevar por la palabra llegará el 29 de septiembre con Carolina Rueda y 'El puerto de las historias'. La narradora propone una travesía por cuentos de piratas, princesas y bandidos en la que aparecen toda clase de personajes insólitos. A partir de versiones libres de la tradición oral, el espectáculo juega con la fantasía y el humor para trasladar al público a lugares remotos, geográfica y temporalmente, haciendo de cada relato un nuevo puerto en el que detenerse.

El ciclo continuará el 20 de octubre con Maricuela e 'Historias de Sanquetepueblos'. La comicidad, la poesía y la reflexión se dan la mano en una propuesta que invita a abrir durante un rato una ventana al 'érase una vez' y contemplar desde ella otras posibilidades. Una nueva forma de acercarse a la narración oral desde el humor, la imaginación y la capacidad de las historias para ofrecer otras miradas sobre lo cotidiano.

Noviembre concentrará las dos últimas citas. El día 3, Guti llegará al Conservatorio con 'Historias del Filandar', un viaje a través del folclore, los romances y los cuentos tradicionales del ámbito rural. Una propuesta llena de humor que recupera la calidez de aquellas antiguas cocinas y espacios compartidos en los que las historias pasaban de unas generaciones a otras y la palabra formaba parte de la vida cotidiana.

El cierre llegará el 24 de noviembre con Quico Cadaval y 'Los inocentes'. A partir de testimonios reales de la Guerra Civil, el narrador se adentra en la memoria y en las vivencias de personas anónimas, trasladándolas al escenario desde la oralidad y con la mordacidad y el humor gallego característicos de su manera de contar.

Con estas cuatro citas, 'enCUENTrOS' propone un recorrido por distintas formas de entender un arte tan antiguo como vigente: contar una historia ante quienes quieren escucharla. Fantasía, tradición popular, humor y memoria convivirán en una programación concebida específicamente para público adulto y que permite, mediante el abono de 7 euros, disfrutar del ciclo completo.