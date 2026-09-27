Alcázar de San Juan recupera la palabra contada con su ciclo 'enCUENTrOS' de narración oral

Cartel del ciclo 'enCUENTrOS' de Alcázar de San Juan.
Cartel del ciclo 'enCUENTrOS' de Alcázar de San Juan. - AYUNTAMIENTO DE ALCÁZAR DE SAN JUAN
Europa Press Castilla-La Mancha
Publicado: domingo, 27 septiembre 2026 11:57
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CIUDAD REAL, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Alcázar de San Juan, a través del Patronato Municipal de Cultura, invita al público adulto a descubrir este otoño 'enCUENTrOS', un ciclo que recupera el placer de la palabra contada de la mano de cuatro destacados narradores como Carolina Rueda, Maricuela, Guti y Quico Cadaval.

Entre septiembre y noviembre, el Conservatorio de Música se convertirá en escenario de cuatro propuestas muy diferentes, unidas por la capacidad de la narración oral para hacer viajar, emocionar, provocar la risa o despertar la memoria, según ha informado el Consistorio alcazareño en nota de prensa.

Para recorrer el ciclo completo se mantiene disponible un abono para los cuatro espectáculos por solo 7 euros, una oportunidad para acercarse a este género y disfrutar de toda la programación. Aunque todas las sesiones de 'enCUENTrOS' tendrán lugar en el Conservatorio de Música a las 20.00 horas, las entradas y los abonos deberán adquirirse previamente, ya que no habrá venta en el propio Conservatorio.

El público puede comprarlos en la taquilla del Teatro Emilio Gavira los martes y jueves de 17.00 a 19.45 horas u online a través de Giglon. La entrada individual para cada espectáculo tiene un precio de 3 euros, mientras que el abono para las cuatro citas cuesta 7 euros y se reduce a 6 euros con el Carnet Cultural.

La primera invitación a dejarse llevar por la palabra llegará el 29 de septiembre con Carolina Rueda y 'El puerto de las historias'. La narradora propone una travesía por cuentos de piratas, princesas y bandidos en la que aparecen toda clase de personajes insólitos. A partir de versiones libres de la tradición oral, el espectáculo juega con la fantasía y el humor para trasladar al público a lugares remotos, geográfica y temporalmente, haciendo de cada relato un nuevo puerto en el que detenerse.

El ciclo continuará el 20 de octubre con Maricuela e 'Historias de Sanquetepueblos'. La comicidad, la poesía y la reflexión se dan la mano en una propuesta que invita a abrir durante un rato una ventana al 'érase una vez' y contemplar desde ella otras posibilidades. Una nueva forma de acercarse a la narración oral desde el humor, la imaginación y la capacidad de las historias para ofrecer otras miradas sobre lo cotidiano.

Noviembre concentrará las dos últimas citas. El día 3, Guti llegará al Conservatorio con 'Historias del Filandar', un viaje a través del folclore, los romances y los cuentos tradicionales del ámbito rural. Una propuesta llena de humor que recupera la calidez de aquellas antiguas cocinas y espacios compartidos en los que las historias pasaban de unas generaciones a otras y la palabra formaba parte de la vida cotidiana.

El cierre llegará el 24 de noviembre con Quico Cadaval y 'Los inocentes'. A partir de testimonios reales de la Guerra Civil, el narrador se adentra en la memoria y en las vivencias de personas anónimas, trasladándolas al escenario desde la oralidad y con la mordacidad y el humor gallego característicos de su manera de contar.

Con estas cuatro citas, 'enCUENTrOS' propone un recorrido por distintas formas de entender un arte tan antiguo como vigente: contar una historia ante quienes quieren escucharla. Fantasía, tradición popular, humor y memoria convivirán en una programación concebida específicamente para público adulto y que permite, mediante el abono de 7 euros, disfrutar del ciclo completo.

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