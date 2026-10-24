Álvarez de Toledo augura que PP liderará la revolución de la decencia frente a la "egolatría corrupta" de Sánchez

La candidata número 'dos' del PP al Congreso de los Diputados por Madrid, Cayetana Álvarez de Toledo, junto al cabeza de lista al Congreso por Toledo, Carlos Velázquez, y al presidente del PP en Castilla-La Mancha, Paco Núñez. - JUANMA JIMENEZ/EUROPA PRESS

TOLEDO, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La candidata número 'dos' del PP al Congreso de los Diputados por Madrid, Cayetana Álvarez de Toledo, se ha comprometido a que su partido llevará a cabo la "revolución de la decencia" para acabar con la "era de la indecencia" y de la "egolatría corrupta" que representa el presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez.

En un acto en el Paseo de la Vega en Toledo, junto al cabeza de lista al Congreso por Toledo, Carlos Velázquez, y al presidente del PP en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha augurado que "la etapa de Sánchez va a ser recordada como la era de la indecencia".

"Cloacas, joyas, putas, saunas, enchufes, mordidas, narcos, mafias. Esa es la lista y ese es el balance", ha lamentado la candidata del PP, que ha rechazado que Sánchez "un hombre decente", sino "un inmoral", al tiempo que ha demandado "su salida del gobierno" como "una urgencia ética nacional".

Es por ello, que ha abanderado la misión del PP de la "reconstrucción nacional" y la de impulsar "una revolución de la decencia" en el país, para alumbrar "una España decente, bien gobernada, respetada, fuerte, democrática, ordenada, próspera, unida y en paz".

Asimismo, ha señalado que "el sanchismo" representa "un proceso de mutación" que ha pasado convertido una "democracia plena" en una "democracia fallida", con "instituciones impúdicamente colonizadas" y el "Parlamento degradado".

FEIJÓO Y ELLA NO SON LO MISMO

Sobre Alberto Núñez Feijóo, ha señalado que no son "idénticos", aunque "nadie en este partido lo es", y lo ha definido como "el hombre y el presidente que España necesita": "decente, solvente, valiente y un hombre bueno". "La antítesis de la egolatría corrupta que es Pedro Sánchez".

Ha prometido su apoyo a Feijóo "cada día en la ingente, gigantesca tarea" que el PP tiene por delante de cara las elecciones del próximo 29 de noviembre.

PIROPOS A VELÁZQUEZ Y NÚÑEZ

Tras trasladar su orgullo por llevar la ciudad de Toledo en su apellido, la número 'dos' del PP al Congreso por Madrid ha alabado el "bagaje de la gestión" y "la fuerza del tirón electoral, de las convicciones" de Carlos Velázquez.

En este punto, ha aprovechado la ocasión para calificar a la cabeza de lista por Toledo del PSOE al Congreso, Milagros Tolón, como "el rostro del apocalipsis cognitivo".

Con Paco Núñez se ha comprometido a hacer un esfuerzo para que sea presidente de Castilla-La Mancha, dándole las gracias, porque "es muy difícil hacer oposición a un socialista con piel de cordero como Emiliano García-Page".

"Tenemos que hacer que Paco sea el próximo presidente de Castilla-La Mancha. Yo me comprometo personalmente a recorrerme toda la comunidad cuando llegue el momento para que lo sea", ha asegurado.

Ha culpado a socialistas como "Emiliano García-Page" de que Pedro Sánchez haya llegado tan lejos, y le ha tildado de "cómplice por omisión y por acción". "Sobre su conciencia pesará también la responsabilidad de haber permitido que el PSOE se vaya por el sumidero del cinismo y la corrupción económica y moral".

Ha insistido en que la "responsabilidad de personas como Emiliano García-Page" es "inmensa", ya que "se llena la boca hablando de España, pero no tiene el coraje de defenderla" frente al coraje que sí tiene Núñez, y por ello merece ser presidente regional, ha defendido.