Ana Alcaide abre este fin de semana nuevos rincones emblemáticos de Toledo con la edición otoñal del 'Concierto Secreto'

Ana Alcaide, que con su viola de teclas ha musicado la banda sonora de Toledo, reestrena este fin de semana la edición otoñal de su 'Concierto Secreto': un maridaje de historia, música y vino, con el que sumerge a un reducido público en la legendaria y patrimonial ciudad.

Con esta experiencia íntima y multisensorial creada para todos los públicos, Alcaide está abriendo una nueva vía, haciendo que rincones emblemáticos de la Ciudad de las Tres Culturas descerrajen sus vetustas puertas a nuevos usos.

Aunque volcada con su equipo en la producción del 'Concierto Secreto', esta compositora e intérprete tiene un nuevo trabajo en ciernes, con el que regresa a su esencia toledana. De ésta y otras cuestiones ha hablado con Europa Press:

Pregunta.- Este fin de semana reestrena 'El Concierto Secreto'. ¿En qué consiste?

Respuesta.- Es una experiencia que ofrece un paseo poético, un vino y un aperitivo y, después, un concierto relacionado con las Tres Culturas, con el pasado histórico de Toledo. La idea es ofrecer al público una experiencia diferente, más exclusiva y más íntima, alejada de las masas.

P.- ¿Cuál es la sensación a horas de este reestreno?

R.- Muy buena, porque ha tenido una buena acogida por parte del público, al que animamos a que conozca nuestras músicas, que son menos difundidas que otros géneros, añadiendo el contexto histórico de Toledo, que es lo que le da también toda la magia y el interés.

P.- ¿Es Toledo un continente excepcional para este tipo de iniciativas?

R.- Toledo tiene un montón de espacios emblemáticos, históricos, que no están pensados en sí para conciertos o eventos, que se pueden usar haciendo un montaje adecuado y con grupos pequeños de gente. Es cuestión de abrir puertas y de abrir espacios. Precisamente, ese es el encanto del 'Concierto Secreto', descubrir esos sitios a través de la música. Poder acceder a esos lugares que me inspiran mucho para poder tocar y compartirlo con el público es una experiencia muy bonita.

P.- ¿Hay alguno de esos lugares inspiradores que se le resista?

R.- Cada uno tiene sus condiciones. Tengo una lista de deseos con los lugares en los que me encantaría tocar. Hay sitios que son muy emblemáticos para mí, como las sinagogas. Mi sueño es poder ofrecer una edición especial del 'Concierto Secreto' relacionada con la judería.

P.- ¿El perfil del público que viene al 'Concierto Secreto' es diferente al que le sigue de forma habitual?

R.- Quizá esté viniendo gente que no me conocía antes, que viene atraída por la experiencia en sí. Han venido de Hungría, de Portugal, de toda España. Mi idea es poder traer a otras formaciones musicales, para que el 'Concierto Secreto' crezca y se enriquezca con otras propuestas musicales que no siempre estén basadas en lo que yo hago.

P.- Esta edición otoñal del 'Concierto Secreto' tiene cuatro entregas: 'Tres Culturas, el encanto de un sueño andalusí', este 28 y 29 de septiembre; 'El viaje del alma. Mística mágica', el 18-19 de octubre; 'En los confines del tiempo', el 16 de noviembre; y 'Destino: La ciudad sagrada' el 14-15 de diciembre.

R.- Sí. La idea es tematizar cada evento para que al público que le apetezca repetir tenga variedad, no sólo por el sitio, sino también por la música. Cada edición trata también de generar un repertorio diferente. La de este fin de semana tiene inspiración andalusí. Para ello, tenemos un invitado de origen sudanés, El Wafir Shaikheldin Gibril, especialista en este estilo musical.

P.- En sus actuaciones suele hacer mucha pedagogía sobre la nyckellharpa y los instrumentos que la acampañan, que son poco conocidos. ¿Estos grupos más reducidos le permiten hacer más íntimo ese acercamiento?

R.- Me gusta esa cercanía. Me gusta explicar el origen de mis instrumentos, de las canciones. Pienso que de esa forma la gente puede entender mejor el contenido de lo que hacemos, el origen, lo que nos motiva, y creo que se disfruta más.

P.- Desde 'Ritual', en 2022, no ha vuelto a publicar disco. ¿Tiene algo en ciernes?

R.- Con 'El Concierto Secreto' me he volcado más en mi faceta de emprendedora y me apetece mucho volver a la faceta más creativa, meterme en mi burbuja. El año que viene estoy segura de que eso va a pasar, no sé en qué momento, porque ya estoy trabajando en el estudio. Pero hoy en día, publicar un disco es un reto bastante grande porque la industria ha cambiado muchísimo. La gente ya no escucha un disco, aunque le guste. Por eso, antes de lanzarlo, tienes que plantearte cómo hacerlo.

P.- Cada álbum de Ana Alcaide es un viaje musical a una latitud diferente ¿Hacia qué punto cardinal apunta el siguiente?

R.- Es verdad que mis últimos discos 'Gotrasawala', en Indonesia, y 'Ritual', inspirado en la poesía persa, han sido bastante exóticos. Tengo ganas de volver a las canciones que más me caracterizan, que están en 'La Cantiga del Fuego' o en 'Como la luna y el sol', y que tienen mucho que ver con ese mundo más mío.

P.- La mujer es una constante en sus letras ¿Qué presencia va a tener en ese futuro trabajo?

R.- Mucha, porque, de hecho, es la historia de una mujer que va a tener su recorrido. Va a hacer bastante hincapié en la mujer, obviamente, porque yo soy mujer, y también porque conecto con esa energía creadora, sutil, que va a ir conduciendo a los demás para conocer esas canciones.

P.- ¿Cómo ha evolucionado Ana Alcaide desde ese inicio en las calles toledanas?

R.- Pues ha evolucionado mucho, porque mi vida personal, desde que empecé, ha cambiado radicalmente. Ahora tengo tres hijos y es imposible separar tu vida personal de tu vida artística. Aunque tener familia ha condicionado mi enfoque y mi disponibilidad, sigo siendo fiel a determinadas cosas, como tocar en las calles de Toledo. Es algo que me ancla a mi raíz. Cuando la vida cambia mucho, te tienes que ceñir a tus básicos. Mi instrumento, la nyckellharpa, es un punto de anclaje, y Toledo es otro de mis pilares. Precisamente, el 'Concierto Secreto' es una extensión de esa raíz, de ese pilar.