ANPE celebre la mejoría en PISA pero pide "no caer en el conformismo" y seguir mejorando aspectos pendientes

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TOLEDO 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

ANPE, que considera que los resultados de PISA muestran una evolución comparativamente positiva de Castilla-La Mancha respecto al conjunto de España y de las comunidades autónomas, ha pedido valorar estos datos con prudencia y "sin caer en el conformismo", ya que siguen existiendo importantes aspectos que mejorar.

En nota de prensa, el sindicato ha defendido que los datos también ponen de manifiesto una evolución que no puede desligarse de las medidas adoptadas durante los últimos años para fortalecer el sistema educativo público de Castilla-La Mancha.

A su juicio, un elemento "especialmente relevante" es que alrededor del 85% del alumnado de Castilla-La Mancha está escolarizado en la enseñanza pública, el porcentaje más alto de España. Por ello, la evolución de los resultados "adquiere especial significado y refuerza la necesidad de continuar apostando decididamente por la enseñanza pública", reivindica.

Tras asegurar que durante los últimos años se han puesto en marcha medidas que lleva reivindicando tiempo, ANPE reclama seguir por la senda de los acuerdos y avanzar en nuevas medidas: reducir las ratios en Educación Secundaria; incrementar las plantillas y la inversión educativa; aumentar los profesionales destinados a inclusión educativa, especialmente PT, AL, orientadores y profesorado de apoyo para las distintas áreas y materias; mantener amplias ofertas de empleo público; establecer nuevos complementos retributivos y avanzar en la mejora salarial del profesorado; mejorar la climatización de los centros; y adoptar medidas eficaces para la convivencia, recuperando las aulas de convivencia y estableciendo un protocolo eficaz de prevención y actuación ante las agresiones al profesorado.

Para ANPE, los resultados de PISA en la región deben ser un estímulo para consolidar los avances logrados y, al mismo tiempo, para seguir progresando.

"Castilla-La Mancha necesita continuar fortaleciendo su enseñanza pública, reforzando las condiciones del profesorado y dotando a los centros de las plantillas y recursos necesarios para afrontar los retos pendientes y continuar mejorando nuestro sistema educativo", insiste.