ANPE reclama a Junta más tiempo poner en marcha el Banco de Libros: "No puede recaer sobre los centros sobrecargados"

TOLEDO, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El sindicato ANPE ha reclamado a la Consejería de Educación, Cultura y Deportes más tiempo y herramientas para poner en marcha el Banco de Libros, cuya gestión recae en el equipo directivo y docente de los centros educativos, que ya están "sobrecargados de trabajo".

Así lo ha reivindicado el presiente regional de ANPE Castilla-La Mancha, Martín Navarro Sánchez, que ha dado cuenta en rueda de prensa de algunas de las cuestiones abordadas este martes en Mesa Sectorial de Educación, al tiempo que ha verbalizado algunas de las demandas que el sindicato reclama al Ejecutivo regional.

Según Martín, el equipo de la Consejería que dirige Amador Pastor, consciente de que la sobrecarga de trabajo de los centros, ha mostrado voluntad de estudiar la petición de ANPE, que también ha reclamado dotar de personal administrativo a los centros.

"Tiene que haber un apoyo de tareas administrativas. Cada función, cada proyecto que se le ocurra al ministerio o a la consejería, recae para su puesta en funcionamiento en los centros educativos y se nos sobrecarga", ha alertado.

Dicho esto, ha reiterado que el Banco de Libros que entrará en funcionamiento el próximo curso 2024/2025 e ha regulado "tarde" y, a juicio del responbsable, se ha hecho "sin la suficiente antelación, la suficiente previsión y la suficiente inversión".

Sí celebra Navarro que se haya regulado el uso del móvil en los centros, que no estará permitido en los centros de Primaria, mientras que en Secundaria se permitirá con usos pedagógicos.

No obstante, y tras reivindicar una regulación más ambiciosa y dotar de herramientas al profesorado para saber qué hacer con el dispositivo móvil cuando ha entrado en el centro, ha demandado ayuda de la sociedad en general para gestionar de la mano esta cuestión, pues considera un sinsentido que el uso de móviles se prohiba en los centros educativos, pero cuando el alumnado salga de ellos "haga un uso ilimitado que, en muchos casos, crea adicción".

"A razón de esto también creemos que la unidad de atención al profesorado tiene que mejorarse", ha reivindicado el responsable regional de ANPE, que ha reparado en el que actual Decreto de Convivencia se ha quedado desfasado y, aunque ha salido a consulta pública, la Consejería sigue sin llevarlo a mesa sectorial y a Consejo Escolar.

Y es que Navarro ha avanzado que, aún a falta de cerrar los datos del año, ANPE ya ha detectado, a través del servicio del defensor del profesor que puso en marca, que la samenazas y las agresiones se han incrementado un 20% con respecto al año anterior.

OTRAS PETICIONES DE MEJORA

Entre las cuestiones pendiente de mejorar, ANPE sitúa la regulación de la ley de la profesión docente. "A día de hoy no se ha hecho. Sí que se ha creado un grupo de trabajo, pero se va ralentizando mucho", se ha quejado Martín Navarro, que ha explicado que la propia Lomloe establece que se tienen que regular desde las condiciones de acceso hasta la jubilación. "Es un cambio de paradigma fundamental".

También reclaman el incremento de los complementos de nivel de todos los cuerpos docentes. "Ahora que se va a abordar ese desarrollo de la carrera profesional del docente que establece la ley educativa, es el momento de abordar esta reivindicación histórica de que todos estemos en el grupo A1".

Dicho esto, respecto a la integración de FP en Secundaria, ha explicado que ANPE ha interpuesto casi un centenar de demandas contra la Consejería de Educación porque se ha integrado al personal que es funcionario de carrera, pero no al personal interino y al que se jubiló entre el 2021 y el 2023.

"No es viable. No es posible que se deje a un colectivo que realiza las mismas funciones que el personal funcionario de carrera. No pueden tener unas condiciones laborales y económicas diferentes", ha criticado Navarro, que ha considerado que la consejería podría abrir una mesa técnica para abordar esa negociación necesaria de la integración de este profesorado que ha quedado fuera.

En su tabla de peticiones, ANPE sitúa también el plan de climatización de los centros educativos, que tanto la ministra de Educación, Pilar Alegría, como el presidente regional, Emiliano García-Page advertía que era necesario.

"Estamos viendo que olas de calor que cada vez llegan antes y los centros tienen que estar adecuados y aclimatados. Requiere una inversión importante. Se tiene que establecer un plan. Nosotros hemos pedido incluso que se articule, mientras que eso se pone en marcha, el protocolo anti inclemencias meteorológicas, no solamente cuando hay olas de frío, sino también con las olas de calor". ha añadido.

Dotar de psiclógos clínicos y de enfermeras escolares a los centros, es otra de sus reivindicaciones, teniendo en cuenta, según ha alertado el presidente de ANPE, "que hay provincias con 10 enfermeras escolares para 70.000 alumnos".

ACUERDO CON EL GOBIERNO DE C-LM

De lo que sí se ha mostrado satisfecho el responsable regional de ANPE es del grado de cumplimiento que el Ejecutivo regional está haciendo de las mejoras contempladas en el acuerdo que firmó junto al sindicato UGT y que, a su entender, están favoreciendo la reducción de las ratios, de las horas lectivas y la burocracia de los centros, al tiempo que se están convocando ofertas de empleo público.

"Con la convocatoria de 1.133 plazas para el cuerpo de maestros se deja la tasa de integridad de este cuerpo por debajo del 6%. Desde el año 2009 no se había una oferta de estas dimensiones para el cuerpo de maestros", ha celebrado.

No obstante ha terminado pidiendo que se elimine la tasa de reposición, para que las plazas que se convoquen en las ofertas públicas de empleo sean todas las que se necesiten en los centros educativos, para que estos puedan desarrollar con garantía sus programas y sus planes educativo.