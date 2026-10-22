Las Cortes de C-LM pedirán retirar del Congreso de la reforma del Estatuto, retirada que apoya Vox y rechaza PP

La portavoz del GrAprobada la retirada de reforma de Estatuto de Autonomía de C-LM del Congreso con el único voto en contra de PPpo Socialista, Ana Isabel Abengózar, durante su intervención.- CARMEN TOL2/CORTES

TOLEDO, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El pleno de las Cortes regionales ha aprobado la retirada de la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha --presentada por siete diputados del Grupo Socialista--, que se encontraba actualmente en tramitación en el Congreso, con el apoyo de PSOE y Vox, y el único voto en contra del PP.

La portavoz del Grupo Socialista, Ana Isabel Abengózar, ha justificado esta solicitud de retirada por la preocupación que les genera que PP y Vox "sumen en Madrid y quieran cambiar el texto acordado con la ciudadanía de Castilla-La Mancha", y ha rechazado que los 'populares' quieran ahora responsabilizarles de haber incumplido lo que ellos firmaron.

Ha recordado que PSOE y PP llegaron a un acuerdo sobre este texto, que al presidente regional del PP, Paco Núñez, "le gustaba, lo firmaba, lo defendía, lo votaba", pero su partido, ha dicho, no le permitía "escenificar acuerdo alguno con el PSOE". "No podía ser que en Madrid estuvieran hasta insultando al presidente, y en Castilla-La Mancha, PP y PSOE, acordando cosas bonitas para la gente", ha indicado.

Abengózar, que ha criticado que el PP quisiera cambiar el texto del Estatuto acordado desde la región --que pactaba una horquilla de entre 25 y 55 escaños" y que "en ningún momento" la reforma electoral posterior necesaria se hiciera antes de las elecciones de 2027--, ha reprochado que Núñez aceptara porque "quiere seguir siendo el candidato" en las próximas elecciones regionales.

"Firmó cada una de las páginas, estuvo de acuerdo con cada uno de los títulos que forman parte del Estatuto, con cada uno de los artículos y cuando Génova le dice 'no', el señor Núñez dice que no, que traiciona la palabra dada y que traiciona por tanto a Castilla-La Mancha", ha advertido la socialista, quien ha precisado que el "premio" que les han dado es que "la señora Agudo y la señora Itziar irán al Congreso".

A su juicio, esta retirada "tiene un coste" porque "aplaza una reforma que consideramos necesaria" y por que lo que van a "trabajar para que pueda volver a tramitarse con garantías de respeto a lo acordado", admitiendo que al PSOE le hubiera gustado terminarla. De hecho, ha confirmado, siguen "creyendo en el acuerdo", y quieren "protegerlo".

"Queremos que el diálogo siga siendo posible, pero un diálogo serio necesita interlocutores capaces de sostener su palabra y ni Agudo ni Núñez han sido capaces de ello", ha concluido.

VOX APLAUDE LA RETIRADA

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox, David Moreno, ha aplaudido la "buena noticia" que supone la retirada de esta reforma, cuyo "único objetivo", según advirtió su formación, "era aumentar el número de diputados" con 22 nuevos parlamentarios, felicitándose de que el tiempo les haya "dado la razón".

"Hoy es un día de alegría para Castilla-La Mancha porque, al revés de todo lo que pretendía esta reforma del Estatuto", las necesidades de los castellanomanchegos "son otras", que ha resumido en tres: prioridad nacional, desregulación y rebajas fiscales.

"Nuestra sanidad está colapsada, nuestra educación está en los peores datos, nuestra seguridad en las calles está empeorando y nuestras infraestructuras están hechas una porquería por la dejadez de los gobiernos socialistas de España con Pedro Sánchez y de aquí, de Castilla-La Mancha, con Emiliano García-Page al frente".

Ahora, sin embargo, "tenemos todas las posibilidades para rescatar las instituciones y recuperar la normalidad democrática y la decencia en la política", preguntándose cómo "si tan buena era la reforma del Estatuto" por qué no se ha aprobado sin el aumento del número de diputados.

"Ustedes presumían" del envoltorio, que es "con lo que jugaron y con lo que les engañaron a los castellanomanchegos", pero "la verdadera intención" es que "si no hay aumento de diputados, ni a Page ni a los socialistas de Castilla-La Mancha les interesa ninguna reforma del Estatuto".

David Moreno ha concluido subrayando que Castilla-La Mancha "no necesita una reforma del Estatuto. Castilla-La Mancha necesita prioridad nacional sin ninguna duda".

PP: C-LM TENDRÁ NUEVO ESTATUTO CON ELLOS EN EL GOBIERNO

Desde el PP, la diputada del PP Carolina Agudo ha iniciado su intervención renegando de que el PSOE venga a las Cortes a retirar el Estatuto "y la culpa es del Partido Popular", cuando quien ha presentado la proposición para su retirada son los socialistas.

"Page va a pasar a la historia, no como aquel que quiso ser el presidente que reformó el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha" sino como "el presidente que se ha cargado el Estatuto", abundando en que la retirada del texto "es el fracaso de la legislatura" del responsable del Ejecutivo, a quien "no le salen las cuentas con los diputados".

Dicho esto, ha defendido que su partido defendió aquí y en el Congreso este Estatuto "y hoy también venimos a defender el texto del Estatuto de Autonomía", afirmando que "lo que no se puede hacer es enterrar una reforma entera porque a su presidente no le salen las cuentas para poder seguir gobernando en Castilla-La Mancha".

Agudo ha opinado que los derechos de los castellanomanchegos "valen muchísimo más que 20 diputados más sentados en este salón de plenos", y ha aseverado que el PP de Paco Núñez no retira su compromiso con los castellanomanchegos y "el blindaje de los derechos de quienes confiaron en esta reforma, que son los mismos" de los que hoy "se burla" el PSOE.

La diputada del PP ha adelantado que el PP va seguir trabajando para que Castilla-La Mancha tenga "un nuevo Estatuto para un nuevo tiempo" y lo hará "mediante una reforma estatutaria" y "con el Partido Popular en el Gobierno de Castilla-La Mancha".

"Este gobierno ha fracasado y la retirada del Estatuto de Autonomía ha consumado el fracaso de la legislatura de Emiliano García-Page. Hoy el Estatuto y dentro de siete meses el gobierno entero", ha finalizado.