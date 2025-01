Aprobado por unanimidad en pleno el Reglamento Municipal de Voluntariado de Ciudad Real

CIUDAD REAL, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Ciudad Real, con el apoyo de todos los grupos, ha aprobado el Reglamento municipal del voluntariado como herramienta para organizar, fomentar y respaldar la labor del voluntariado de la ciudad.

Para la concejala de Servicios Sociales, Aurora Galisteo, este Reglamento "no es sólo un marco normativo, es también un homenaje a quienes eligen de una manera desinteresada dedicar su tiempo y su esfuerzo a los demás". Con él se busca garantizar que el voluntariado se realice en condiciones de "equidad, transparencia y respeto", proporcionando a los voluntarios "el apoyo que merecen".

El nuevo reglamento reconoce los derechos de las personas voluntarias, en aspectos como su formación y seguridad, y también sus deberes, como el compromiso con los proyectos en los que se participan, tal y como ha informado el Consistorio en nota de prensa.

Por otro lado, se ha dado cuenta en el pleno del primer plan de acción del Ayuntamiento de Ciudad Real. Medida pionera, en palabras del portavoz del equipo de Gobierno, Guillermo Arroyo, "no solo para ayudar a los técnicos del ayuntamiento, sino que va a redundar en una mejora de la prestación de los servicios a la ciudadanía".

Al respecto, Arroyo ha indicado que "se presentaron en el pleno municipal cuatro informes de los años 2019, 2020, 2021 y 2022 y los anteriores equipos de gobierno no presentaron ningún plan de acción ni hubo una labor proactiva por parte del antiguo interventor del Ayuntamiento".

En otro orden de cosas, todos los grupos municipales han votado a favor en el pleno de medidas para la actualización y defensa de los trabajadores de la Concejalía de Servicios Sociales, Mayor y Familia, y así mejorar la atención a los vecinos que requieran de los servicios de trabajadores sociales.

También se ha dado luz verde al convenio urbanístico entre el Ayuntamiento y Ahorramás, para su actuación, cesión y urbanización de la zona exterior en ronda de Toledo 1-11, y al procedimiento de implantación del nuevo modelo de control interno en el consistorio.

APOYO AL PEQUEÑO COMERCIO

Con los votos a favor del equipo de Gobierno y de CS se ha aprobado una moción sobre medidas para dinamizar al comercio local, entre ellas, iniciar los trámites para incluir en la Comisión Municipal de Estudio y propuesta de reforma del sistema fiscal municipal, a los diferentes agentes y organizaciones empresariales y comerciales; y de la mano de la Mesa del Pequeño Comercio, promover un programa de ayuda al relevo generacional.

También implantar una herramienta que sirva para asesorar a los emprendedores recomendando las zonas más adecuadas a sus necesidades, donde se pueda generar áreas de estudio en función del público objetivo al que va destinado su negocio.

El PSOE, que había presentado su propia propuesta --que no ha salido adelante--, ha criticado en este punto que el alcalde, Francisco Cañizares, haya decidido unificar dos propuestas argumentado que "el fondo del asunto es el mismo", cuando, según los socialistas, "la propuesta del equipo de Gobierno fue presentada de urgencia en la comisiones previas al pleno, una vez conocida la que había registrado el PSOE".

Los socialistas, han informado en nota de prensa, querían llegar a un acuerdo y que hubiera una sola propuesta de consenso, que recogiese medidas para favorecer la salida al mercado, a través del alquiler o la compra, y la actividad económica del comercio de la ciudad, pero ello no ha sido posible, según la portavoz socialista Sara Martínez, "porque el equipo de Gobierno se excusa en la competencia y no considera que deba tomar medidas que puedan influir en controlar los precios del alquiler, ignorando medidas que se están tomado en otros lugares o evitando ponerse a trabajar para conseguir activar el mercado con garantías".

Por último, los socialistas pedían, a través de una moción presentada de urgencia, la participación en la Comisión Municipal de Estudio y Propuesta de Reforma del Sistema Fiscal, cuya creación anunciaba el equipo de gobierno esta misma semana, tras su aprobación por la Junta de Gobierno Local, pero PP y Vox han votado en contra de la urgencia de la moción.

TRANSPORTE Y CINE

La propuesta de Ciudadanos de implantar un servicio de transporte público nocturno los fines de semana no ha tenido los votos favorables suficientes para salir adelante. El concejal de Movilidad, Miguel Hervás, ha indicado que "no es una demanda real de los vecinos, y no hemos visto reflejada esa necesidad en las más de 500 peticiones que nos han traslado en las asambleas vecinales. Eso sí, hemos renovado marquesinas, incorporado el pago con tarjeta en el autobús y ampliado líneas y seguiremos mejorando la movilidad en Ciudad Real".

Tampoco ha salido adelante otra moción del Grupo Municipal Ciudadanos sobre la proyección de películas quincenalmente en el Antiguo Casino, de manera gratuita. La concejal de Familia y Mayores, Milagros Calahorra, ha señalado que "el foro del mayor nunca lo ha solicitado, cuentan con una amplísima oferta. Escuchamos sus peticiones y nunca se nos ha pedido algo por el estilo".

PUEBLO VENEZOLANO

Finalmente, el Ayuntamiento ha aprobado una moción con los votos de Ciudadanos, PP y VOX, y la abstención del PSOE, en apoyo al pueblo venezolano, redactada íntegramente por la Asociación de venezolanos en Ciudad Real.

En el texto, el Ayuntamiento reitera su compromiso con la democracia y los derechos humanos, reafirmando que Ciudad Real siempre estará al lado del pueblo venezolano en su búsqueda de libertad, prosperidad y justicia.

En este punto, el portavoz del Grupo Municipal Vox, Luis Alberto Marín, que ha lamentado que el PSOE "no se comprometa con esta declaración íntegramente redactada por la comunidad venezolana" de la ciudad, ha defendido el texto, que manifiesta el apoyo del Ayuntamiento a la oposición venezolana, representada por el presidente electo el 28J, Edmundo González Urrutia y la líder María Corina Machado, en su lucha por la restauración de la democracia y el respeto a los derechos humanos en Venezuela.